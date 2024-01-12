«Риюна Есикава (Япо)» – «Маюми Накано (Япо)». 12.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 12-го января состоится интересный поединок Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 09:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 12-го января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 09:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо):

победа Риюна Есикава (Япо) – 0, ничья – 0, победа Маюми Накано (Япо) – 0

Прогноз на матч Риюна Есикава (Япо) – Маюми Накано (Япо) Бои, титульный бой, 12-го января :

Букмекерские конторы на бой Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Риюна Есикава (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Риюна Есикава (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Риюна Есикава (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Риюна Есикава (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Риюна Есикава (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Маюми Накано (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Маюми Накано (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Маюми Накано (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Маюми Накано (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Маюми Накано (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Риюна Есикава (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Риюна Есикава (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Риюна Есикава (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Риюна Есикава (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Маюми Накано (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Маюми Накано (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Маюми Накано (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Маюми Накано (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Маюми Накано (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Риюна Есикава (Япо) – Маюми Накано (Япо) 12.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Риюна Есикава (Япо) и Маюми Накано (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Риюна Есикава (Япо) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Риюна Есикава (Япо) в данный момент сильнее, нежели Маюми Накано (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Риюна Есикава (Япо)

Так как Риюна Есикава (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Риюна Есикава (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Риюна Есикава (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Риюна Есикава (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Маюми Накано (Япо)

На данный момент Маюми Накано (Япо) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Маюми Накано (Япо) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Маюми Накано (Япо) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Маюми Накано (Япо) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Маюми Накано (Япо) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го января

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо) собираются ставить на то, что сильнее будет Риюна Есикава (Япо), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Риюна Есикава (Япо) — Маюми Накано (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Риюна Есикава (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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