«Компетч Ситсаравацер (Таи)» – «Даррен Роллан (Фра)». 12.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Компетч Ситсаравацер (Таи) — Даррен Роллан (Фра) на 12 января, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Компетч Ситсаравацер (Таи) и Даррен Роллан (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

До 12 января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Компетч Ситсаравацер (Таи) — Даррен Роллан (Фра). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Компетч Ситсаравацер (Таи) — Даррен Роллан (Фра):

победа Компетч Ситсаравацер (Таи) – 0, ничья – 0, победа Даррен Роллан (Фра) – 0

Прогноз на матч Компетч Ситсаравацер (Таи) – Даррен Роллан (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12 января :

Из-за того, что все ставят на то, что Компетч Ситсаравацер (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Даррен Роллан (Фра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Компетч Ситсаравацер (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Компетч Ситсаравацер (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Компетч Ситсаравацер (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Компетч Ситсаравацер (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Компетч Ситсаравацер (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Даррен Роллан (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Даррен Роллан (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Даррен Роллан (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Даррен Роллан (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Даррен Роллан (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Компетч Ситсаравацер (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Компетч Ситсаравацер (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Компетч Ситсаравацер (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Компетч Ситсаравацер (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Компетч Ситсаравацер (Таи) валится с ног. К тому же, Компетч Ситсаравацер (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Компетч Ситсаравацер (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Даррен Роллан (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Даррен Роллан (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Даррен Роллан (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Даррен Роллан (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Даррен Роллан (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Компетч Ситсаравацер (Таи) – Даррен Роллан (Фра) 12.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Компетч Ситсаравацер (Таи) и Даррен Роллан (Фра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Компетч Ситсаравацер (Таи) и Даррен Роллан (Фра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Компетч Ситсаравацер (Таи) и Даррен Роллан (Фра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Компетч Ситсаравацер (Таи) и Даррен Роллан (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Компетч Ситсаравацер (Таи) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Компетч Ситсаравацер (Таи) — Даррен Роллан (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Даррен Роллан (Фра).

Компетч Ситсаравацер (Таи)

Компетч Ситсаравацер (Таи) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Компетч Ситсаравацер (Таи) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Компетч Ситсаравацер (Таи) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Компетч Ситсаравацер (Таи) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Компетч Ситсаравацер (Таи) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Даррен Роллан (Фра)

На данный момент Даррен Роллан (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Даррен Роллан (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Даррен Роллан (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Даррен Роллан (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Даррен Роллан (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Компетч Ситсаравацер (Таи) — Даррен Роллан (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12 января

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Компетч Ситсаравацер (Таи) — Даррен Роллан (Фра) собираются ставить на то, что сильнее будет Компетч Ситсаравацер (Таи), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Компетч Ситсаравацер (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Даррен Роллан (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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