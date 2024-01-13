«Адаму Иса (Ниг)» – «Деванте Сьюэлл (США)». 13.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Адаму Иса (Ниг) — Деванте Сьюэлл (США) на 13-го января, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Адаму Иса (Ниг) и Деванте Сьюэлл (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Сейчас Адаму Иса (Ниг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13-го января предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Деванте Сьюэлл (США), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адаму Иса (Ниг) — Деванте Сьюэлл (США):

победа Адаму Иса (Ниг) – 0, ничья – 0, победа Деванте Сьюэлл (США) – 0

Прогноз на матч Адаму Иса (Ниг) – Деванте Сьюэлл (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го января :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Адаму Иса (Ниг) не очень выгодно, а вот Деванте Сьюэлл (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Адаму Иса (Ниг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Адаму Иса (Ниг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Адаму Иса (Ниг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Адаму Иса (Ниг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Деванте Сьюэлл (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Деванте Сьюэлл (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Деванте Сьюэлл (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Деванте Сьюэлл (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Деванте Сьюэлл (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Адаму Иса (Ниг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Адаму Иса (Ниг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Адаму Иса (Ниг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Адаму Иса (Ниг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Адаму Иса (Ниг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Деванте Сьюэлл (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Деванте Сьюэлл (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Деванте Сьюэлл (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Деванте Сьюэлл (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Адаму Иса (Ниг) – Деванте Сьюэлл (США) 13.01.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Адаму Иса (Ниг) и Деванте Сьюэлл (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Адаму Иса (Ниг) и Деванте Сьюэлл (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Адаму Иса (Ниг) и Деванте Сьюэлл (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Адаму Иса (Ниг) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Адаму Иса (Ниг) и Деванте Сьюэлл (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Деванте Сьюэлл (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Адаму Иса (Ниг)

В своей профессиональной карьере Адаму Иса (Ниг) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Адаму Иса (Ниг) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Адаму Иса (Ниг) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Адаму Иса (Ниг) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Адаму Иса (Ниг) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Деванте Сьюэлл (США)

В данный момент Деванте Сьюэлл (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Деванте Сьюэлл (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Деванте Сьюэлл (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Деванте Сьюэлл (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Адаму Иса (Ниг) — Деванте Сьюэлл (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го января

На титульный бой Адаму Иса (Ниг) — Деванте Сьюэлл (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Адаму Иса (Ниг) сейчас находится на пике формы, так что Деванте Сьюэлл (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Адаму Иса (Ниг).

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