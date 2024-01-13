«Куанг Ле (США)» – «Коди Петерсон (США)». 13.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13 января состоится интересный поединок Куанг Ле (США) — Коди Петерсон (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 13 января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Куанг Ле (США) — Коди Петерсон (США). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Куанг Ле (США) — Коди Петерсон (США):

победа Куанг Ле (США) – 1.325, ничья – 55, победа Коди Петерсон (США) – 3.28

Прогноз на матч Куанг Ле (США) – Коди Петерсон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 января :

Так как Куанг Ле (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.325. В то же время Коди Петерсон (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.28.

История личных встреч

В профессиональной карьере Куанг Ле (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Куанг Ле (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Куанг Ле (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Куанг Ле (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Куанг Ле (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Куанг Ле (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Коди Петерсон (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Коди Петерсон (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Коди Петерсон (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Коди Петерсон (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Коди Петерсон (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Куанг Ле (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Куанг Ле (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Куанг Ле (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Куанг Ле (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Куанг Ле (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Куанг Ле (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Коди Петерсон (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Коди Петерсон (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Коди Петерсон (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Коди Петерсон (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Коди Петерсон (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Куанг Ле (США) – Коди Петерсон (США) 13.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Куанг Ле (США) и Коди Петерсон (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Куанг Ле (США) и Коди Петерсон (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Куанг Ле (США) и Коди Петерсон (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Куанг Ле (США) и Коди Петерсон (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Куанг Ле (США) и Коди Петерсон (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Куанг Ле (США) — Коди Петерсон (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Коди Петерсон (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Куанг Ле (США)

Как бы Куанг Ле (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Куанг Ле (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Куанг Ле (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Куанг Ле (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Куанг Ле (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Коди Петерсон (США)

Последний раз Коди Петерсон (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Коди Петерсон (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Коди Петерсон (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Коди Петерсон (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Коди Петерсон (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Коди Петерсон (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Куанг Ле (США) — Коди Петерсон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 января

В этом поединке Куанг Ле (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Коди Петерсон (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Куанг Ле (США) — Коди Петерсон (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Куанг Ле (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat2-1021517-nrb-telegma-21-olimpik-akbu-21-prognoz-specialista-na-match-12-01-24/

http://evolvegame.ru/cat3-740108-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-umfn-nyardvik-haukar-11-01-24/