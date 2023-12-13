Танаси Коккинакис — Марк Польманс. Прогноз, ставки на матч. Показательный турнир (12.01.24)

12 января в 07:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Показательный турнир, в котором на корт выйдут Танаси Коккинакис , а противостоять в этом поединке будет Марк Польманс.



12 января пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Танаси Коккинакис и Марк Польманс. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 07:35 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Танаси Коккинакис может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Танаси Коккинакис — Марк Польманс:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 12 января встречаются Танаси Коккинакис и Марк Польманс. Начало поединка запланировано на 07:35 по МСК. Танаси Коккинакис является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Танаси Коккинакис

Этот турнир Танаси Коккинакис проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Танаси Коккинакис может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Танаси Коккинакис однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Танаси Коккинакис имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Танаси Коккинакис левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Танаси Коккинакис хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Марк Польманс

Марк Польманс имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Марк Польманс уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Марк Польманс умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Марк Польманс обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Марк Польманс проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Танаси Коккинакис» — «Марк Польманс»: прогноз автора

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Танаси Коккинакис — Марк Польманс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.24)

Танаси Коккинакис

Несмотря на внушительный возраст, Танаси Коккинакис демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Танаси Коккинакис гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Танаси Коккинакис обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Танаси Коккинакис снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Танаси Коккинакис может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Марк Польманс

Марк Польманс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Марк Польманс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Марк Польманс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Марк Польманс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Марк Польманс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Танаси Коккинакис — Марк Польманс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Танаси Коккинакис и Марк Польманс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Танаси Коккинакис и Марк Польманс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Танаси Коккинакис и Марк Польманс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Танаси Коккинакис и Марк Польманс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Танаси Коккинакис — Марк Польманс: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Танаси Коккинакис и Марк Польманс, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Танаси Коккинакис и Марк Польманс уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Танаси Коккинакис — Марк Польманс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Танаси Коккинакис и Марк Польманс.



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