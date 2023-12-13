Настасья Мариана Шунк — Лаура Хиетаранта. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.24)

Прогноз и ставка на матч Настасья Мариана Шунк — Лаура Хиетаранта 12.01.2024

12.01.2024 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Настасья Мариана Шунк , а противостоять в этом поединке будет Лаура Хиетаранта.



Так как Настасья Мариана Шунк в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Лаура Хиетаранта, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 12.01.2024. Но, доказать обратное Настасья Мариана Шунк все же сможет в 14:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Настасья Мариана Шунк — Лаура Хиетаранта. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 12.01.2024 откроет его противостояние Настасья Мариана Шунк — Лаура Хиетаранта. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:30 по МСК, то есть до начала игры. Настасья Мариана Шунк и Лаура Хиетаранта отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лаура Хиетаранта может гордиться семью победами, а вот Настасья Мариана Шунк имеет только пять выигранных встреч.

Настасья Мариана Шунк

В большинстве своих выигранных поединков Настасья Мариана Шунк берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Настасья Мариана Шунк с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Настасья Мариана Шунк сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Настасья Мариана Шунк также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Лаура Хиетаранта

На этом турнире Лаура Хиетаранта выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Лаура Хиетаранта снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Лаура Хиетаранта чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Лаура Хиетаранта уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Лаура Хиетаранта зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Настасья Мариана Шунк» — «Лаура Хиетаранта»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Настасья Мариана Шунк и Лаура Хиетаранта. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Настасья Мариана Шунк и Лаура Хиетаранта продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Настасья Мариана Шунк — Лаура Хиетаранта. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.24)

Настасья Мариана Шунк

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Настасья Мариана Шунк, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Настасья Мариана Шунк уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Настасья Мариана Шунк старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Настасья Мариана Шунк, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Настасья Мариана Шунк не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Настасья Мариана Шунк все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Настасья Мариана Шунк точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лаура Хиетаранта

Выступать в зале Лаура Хиетаранта не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Лаура Хиетаранта старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Лаура Хиетаранта принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Лаура Хиетаранта демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Лаура Хиетаранта даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Лаура Хиетаранта хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Настасья Мариана Шунк — Лаура Хиетаранта Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Настасья Мариана Шунк и Лаура Хиетаранта начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Настасья Мариана Шунк и Лаура Хиетаранта показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Настасья Мариана Шунк и Лаура Хиетаранта провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Настасья Мариана Шунк и Лаура Хиетаранта действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Настасья Мариана Шунк — Лаура Хиетаранта: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Настасья Мариана Шунк и Лаура Хиетаранта, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Настасья Мариана Шунк и Лаура Хиетаранта уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Настасья Мариана Шунк — Лаура Хиетаранта. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Настасья Мариана Шунк и Лаура Хиетаранта сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Настасья Мариана Шунк, и Лаура Хиетаранта будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-740496-nastasya-mariana-shunk-laura-hietaranta-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-12-01-24/