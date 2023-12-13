Сычуань Блю Вэйлс II — Шаньдун Хай-Спид II. Прогноз, ставки на матч(12.01.24)

Прогноз и ставка на матч Сычуань Блю Вэйлс II — Шаньдун Хай-Спид II 12 января

12 января в 10:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Сычуань Блю Вэйлс II примет соперника по национальному первенству Шаньдун Хай-Спид II.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Сычуань Блю Вэйлс II – Шаньдун Хай-Спид II, запланированный на 12 января. Баскетболисты появятся на площадке в 10:40 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид II, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Сычуань Блю Вэйлс II — Шаньдун Хай-Спид II. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс II возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Шаньдун Хай-Спид II. Данный поединок будет сыгран 12 января, а по московскому времени его начало состоится в 10:40. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Шаньдун Хай-Спид II лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Сычуань Блю Вэйлс II

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Сычуань Блю Вэйлс II пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Сычуань Блю Вэйлс II уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Шаньдун Хай-Спид II

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид II понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид II выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Шаньдун Хай-Спид II сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Сычуань Блю Вэйлс II» — «Шаньдун Хай-Спид II»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Сычуань Блю Вэйлс II — Шаньдун Хай-Спид II, несмотря на то, что он должен пройти только 12 января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 10:40 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс II одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Сычуань Блю Вэйлс II — Шаньдун Хай-Спид II. Прогноз, ставки на матч(12.01.24)

Сычуань Блю Вэйлс II

Сейчас баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс II демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс II играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сычуань Блю Вэйлс II вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Шаньдун Хай-Спид II

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид II становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид II уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Шаньдун Хай-Спид II сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сычуань Блю Вэйлс II — Шаньдун Хай-Спид II Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс II после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12 января сыграет матч против БК Шаньдун Хай-Спид II. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:40 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сычуань Блю Вэйлс II также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сычуань Блю Вэйлс II — Шаньдун Хай-Спид II: гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс II очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс II очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид II сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид II выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Шаньдун Хай-Спид II показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид II не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сычуань Блю Вэйлс II — Шаньдун Хай-Спид II. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Сычуань Блю Вэйлс II лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Сычуань Блю Вэйлс II гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Сычуань Блю Вэйлс II все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Шаньдун Хай-Спид II сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Шаньдун Хай-Спид II идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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