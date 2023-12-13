Оклахома Стэйт Ковбойз — Канзас Джейхокс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (17.01.24)

17-го января 2024 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз примет соперника по национальному первенству Канзас Джейхокс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Оклахома Стэйт Ковбойз – Канзас Джейхокс, запланированный на 17-го января 2024 года. Баскетболисты появятся на площадке в 05:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Канзас Джейхокс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оклахома Стэйт Ковбойз — Канзас Джейхокс:

Поединок между баскетбольными клубами Оклахома Стэйт Ковбойз и Канзас Джейхокс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 17-го января 2024 года. Ее начало будет в 05:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Оклахома Стэйт Ковбойз

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Оклахома Стэйт Ковбойз придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Канзас Джейхокс

В составе баскетбольного клуба Канзас Джейхокс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Канзас Джейхокс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Канзас Джейхокс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Оклахома Стэйт Ковбойз — Канзас Джейхокс

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Оклахома Стэйт Ковбойз — Канзас Джейхокс, запланированного на 17-го января 2024 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Оклахома Стэйт Ковбойз и Канзас Джейхокс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз.



Оклахома Стэйт Ковбойз — Канзас Джейхокс (17-го января 2024 года), ставки и коэффициенты

Оклахома Стэйт Ковбойз

Сейчас баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Оклахома Стэйт Ковбойз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Канзас Джейхокс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Канзас Джейхокс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Канзас Джейхокс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Оклахома Стэйт Ковбойз — Канзас Джейхокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17-го января 2024 года сыграет матч против БК Канзас Джейхокс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Оклахома Стэйт Ковбойз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Оклахома Стэйт Ковбойз — Канзас Джейхокс: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Канзас Джейхокс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Канзас Джейхокс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Канзас Джейхокс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оклахома Стэйт Ковбойз — Канзас Джейхокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Оклахома Стэйт Ковбойз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Канзас Джейхокс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Канзас Джейхокс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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