Уго Умбер — Чжичжень Чжан: соперники не будут долго запрягать

Прогноз и ставка на матч Уго Умбер — Чжичжень Чжан 18-го января 2024 года

18-го января 2024 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Уго Умбер , а противостоять в этом поединке будет Чжичжень Чжан.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 18-го января 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Уго Умбер — Чжичжень Чжан. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 03:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Уго Умбер, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Уго Умбер — Чжичжень Чжан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Уго Умбер — Чжичжень Чжан запланирован организаторами турнира на 18-го января 2024 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 03:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Уго Умбер и Чжичжень Чжан встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Уго Умбер имеет три победы при одном поражении.

Уго Умбер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Уго Умбер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Уго Умбер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Уго Умбер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Уго Умбер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Уго Умбер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Чжичжень Чжан

Нынешняя форма, которую демонстрирует Чжичжень Чжан еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Чжичжень Чжан постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Чжичжень Чжан пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Чжичжень Чжан не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Чжичжень Чжан не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Открытый Чемпионат Австралии, Уго Умбер — Чжичжень Чжан

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Уго Умбер и Чжичжень Чжан. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Уго Умбер и Чжичжень Чжан в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Уго Умбер и Чжичжень Чжан имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Уго Умбер — Чжичжень Чжан 18-го января 2024 года

Уго Умбер

На данный момент Уго Умбер занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Уго Умбер снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Уго Умбер не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Уго Умбер не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Чжичжень Чжан

В этом сезоне Чжичжень Чжан не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Чжичжень Чжан сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Чжичжень Чжан допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Чжичжень Чжан допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Чжичжень Чжан демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Уго Умбер — Чжичжень Чжан Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Уго Умбер и Чжичжень Чжан начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Уго Умбер и Чжичжень Чжан показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Уго Умбер и Чжичжень Чжан провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Уго Умбер и Чжичжень Чжан действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Уго Умбер — Чжичжень Чжан: соперники не будут долго запрягать

Уго Умбер и Чжичжень Чжан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Уго Умбер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Чжичжень Чжан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Уго Умбер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Чжичжень Чжан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Уго Умбер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Чжичжень Чжан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Уго Умбер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уго Умбер — Чжичжень Чжан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Уго Умбер и Чжичжень Чжан. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Уго Умбер и для Чжичжень Чжан, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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