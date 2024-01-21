«Калиндра Фариа (Бра)» – «Куеила Брага (Бра)». 21.01.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21-го января должен состояться бой Калиндра Фариа (Бра) — Куеила Брага (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Калиндра Фариа (Бра) и Куеила Брага (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 21-го января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Калиндра Фариа (Бра) — Куеила Брага (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Калиндра Фариа (Бра) — Куеила Брага (Бра):

победа Калиндра Фариа (Бра) – 0, ничья – 0, победа Куеила Брага (Бра) – 0

Прогноз на матч Калиндра Фариа (Бра) – Куеила Брага (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21-го января :

Букмекерские конторы на бой Калиндра Фариа (Бра) — Куеила Брага (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Калиндра Фариа (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Калиндра Фариа (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Калиндра Фариа (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Калиндра Фариа (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Калиндра Фариа (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Калиндра Фариа (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Калиндра Фариа (Бра) может и не устоять на ногах.

Куеила Брага (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Куеила Брага (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Куеила Брага (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Куеила Брага (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Куеила Брага (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Калиндра Фариа (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Калиндра Фариа (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Калиндра Фариа (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Калиндра Фариа (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Калиндра Фариа (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Куеила Брага (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Куеила Брага (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Куеила Брага (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Куеила Брага (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Калиндра Фариа (Бра) – Куеила Брага (Бра) 21.01.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Калиндра Фариа (Бра) и Куеила Брага (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Калиндра Фариа (Бра) и Куеила Брага (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Калиндра Фариа (Бра) и Куеила Брага (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Калиндра Фариа (Бра) и Куеила Брага (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Калиндра Фариа (Бра) и Куеила Брага (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Калиндра Фариа (Бра) — Куеила Брага (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Куеила Брага (Бра) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Калиндра Фариа (Бра) и Куеила Брага (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Куеила Брага (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Калиндра Фариа (Бра)

Так как Калиндра Фариа (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Калиндра Фариа (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Калиндра Фариа (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Калиндра Фариа (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Куеила Брага (Бра)

Последний раз Куеила Брага (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Куеила Брага (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Куеила Брага (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Куеила Брага (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Куеила Брага (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Куеила Брага (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Калиндра Фариа (Бра) — Куеила Брага (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21-го января

Спортивные эксперты считают, что Калиндра Фариа (Бра) сейчас намного сильнее, чем Куеила Брага (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Калиндра Фариа (Бра) легко справится с таким соперником, как Куеила Брага (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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