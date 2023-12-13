Тиаго Агустин Тиранте — Франко Ронкаделли. Прогноз, ставки на матч (22.01.24)

22-го января в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Тиаго Агустин Тиранте , а противостоять в этом поединке будет Франко Ронкаделли.



22-го января пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Тиаго Агустин Тиранте и Франко Ронкаделли. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Тиаго Агустин Тиранте может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиаго Агустин Тиранте — Франко Ронкаделли:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 22-го января встречаются Тиаго Агустин Тиранте и Франко Ронкаделли. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Тиаго Агустин Тиранте является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Тиаго Агустин Тиранте

В этом сезоне Тиаго Агустин Тиранте показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Тиаго Агустин Тиранте сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Тиаго Агустин Тиранте еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Тиаго Агустин Тиранте обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Тиаго Агустин Тиранте играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Тиаго Агустин Тиранте любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Франко Ронкаделли

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Франко Ронкаделли на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Франко Ронкаделли демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Франко Ронкаделли имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Франко Ронкаделли намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Франко Ронкаделли не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Франко Ронкаделли будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Франко Ронкаделли и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Франко Ронкаделли умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Тиаго Агустин Тиранте и Франко Ронкаделли. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Тиаго Агустин Тиранте и Франко Ронкаделли должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Тиаго Агустин Тиранте — Франко Ронкаделли (22-го января), ставки и коэффициенты

Тиаго Агустин Тиранте

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тиаго Агустин Тиранте, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тиаго Агустин Тиранте уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тиаго Агустин Тиранте старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тиаго Агустин Тиранте, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тиаго Агустин Тиранте не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тиаго Агустин Тиранте все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тиаго Агустин Тиранте точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Франко Ронкаделли

Франко Ронкаделли лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Франко Ронкаделли играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Франко Ронкаделли начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Франко Ронкаделли выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Франко Ронкаделли сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Тиаго Агустин Тиранте — Франко Ронкаделли Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тиаго Агустин Тиранте и Франко Ронкаделли начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тиаго Агустин Тиранте и Франко Ронкаделли показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тиаго Агустин Тиранте и Франко Ронкаделли провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тиаго Агустин Тиранте и Франко Ронкаделли действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тиаго Агустин Тиранте — Франко Ронкаделли: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Тиаго Агустин Тиранте и Франко Ронкаделли из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Франко Ронкаделли относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Франко Ронкаделли проводит второй или третий матч. А вот Тиаго Агустин Тиранте как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Тиаго Агустин Тиранте, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Тиаго Агустин Тиранте без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Тиаго Агустин Тиранте вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тиаго Агустин Тиранте — Франко Ронкаделли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Тиаго Агустин Тиранте и Франко Ронкаделли. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Тиаго Агустин Тиранте и для Франко Ронкаделли, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-747652-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-neykta-beyns-yukina-saygo-22-01-24/