Вивиан Вольфф — Мария Кононова. Прогноз, ставки на матч (22.01.24)

22-го января в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вивиан Вольфф , а противостоять в этом поединке будет Мария Кононова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Вивиан Вольфф — Мария Кононова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 22-го января, а его начало по МСК будет в 23:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Вивиан Вольфф. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Вивиан Вольфф — Мария Кононова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22-го января откроет его противостояние Вивиан Вольфф — Мария Кононова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:30 по МСК, то есть до начала игры. Вивиан Вольфф и Мария Кононова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мария Кононова может гордиться семью победами, а вот Вивиан Вольфф имеет только пять выигранных встреч.

Вивиан Вольфф

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Вивиан Вольфф находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Вивиан Вольфф является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Вивиан Вольфф умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Вивиан Вольфф обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Вивиан Вольфф может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мария Кононова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Мария Кононова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Мария Кононова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Мария Кононова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Мария Кононова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Мария Кононова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Мария Кононова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Мария Кононова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Мария Кононова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Вивиан Вольфф» — «Мария Кононова»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Вивиан Вольфф и Мария Кононова. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Вивиан Вольфф и Мария Кононова продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Вивиан Вольфф — Мария Кононова 22-го января

Вивиан Вольфф

На данном турнире Вивиан Вольфф выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Вивиан Вольфф выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Вивиан Вольфф допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Вивиан Вольфф особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Вивиан Вольфф, это умение играть на травяных кортах.

Мария Кононова

Мария Кононова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мария Кононова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мария Кононова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мария Кононова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мария Кононова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вивиан Вольфф — Мария Кононова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вивиан Вольфф и Мария Кононова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вивиан Вольфф и Мария Кононова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вивиан Вольфф и Мария Кононова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вивиан Вольфф и Мария Кононова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вивиан Вольфф — Мария Кононова: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вивиан Вольфф имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вивиан Вольфф и Мария Кононова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мария Кононова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вивиан Вольфф превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мария Кононова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вивиан Вольфф гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вивиан Вольфф — Мария Кононова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вивиан Вольфф и Мария Кононова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вивиан Вольфф и Мария Кононова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-747935-prognoz-na-match-tomas-de-rokamora-zhen-ameghino-zhen-ot-eksperta-23-01-24/