Николь Фосса-Хуэрго — Мария Фернанда Наварро Олива: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Николь Фосса-Хуэрго — Мария Фернанда Наварро Олива 23.01.2024

23.01.2024 в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Николь Фосса-Хуэрго , а противостоять в этом поединке будет Мария Фернанда Наварро Олива.



В 18:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 23.01.2024, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николь Фосса-Хуэрго — Мария Фернанда Наварро Олива:

23.01.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Николь Фосса-Хуэрго — Мария Фернанда Наварро Олива. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 18:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Мария Фернанда Наварро Олива, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Мария Фернанда Наварро Олива выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Николь Фосса-Хуэрго

Так как Николь Фосса-Хуэрго выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Николь Фосса-Хуэрго снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Николь Фосса-Хуэрго, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Николь Фосса-Хуэрго чем-то удивить, пока не ясно.



Мария Фернанда Наварро Олива

На этом турнире Мария Фернанда Наварро Олива играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мария Фернанда Наварро Олива все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мария Фернанда Наварро Олива не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мария Фернанда Наварро Олива уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мария Фернанда Наварро Олива на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мария Фернанда Наварро Олива пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Николь Фосса-Хуэрго — Мария Фернанда Наварро Олива (23.01.2024), ставки и коэффициенты

Николь Фосса-Хуэрго

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Николь Фосса-Хуэрго, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Николь Фосса-Хуэрго уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Николь Фосса-Хуэрго старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Николь Фосса-Хуэрго, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Николь Фосса-Хуэрго не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Николь Фосса-Хуэрго все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Николь Фосса-Хуэрго точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мария Фернанда Наварро Олива

В этом сезоне Мария Фернанда Наварро Олива действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Мария Фернанда Наварро Олива обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Мария Фернанда Наварро Олива не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Мария Фернанда Наварро Олива не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Мария Фернанда Наварро Олива имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Николь Фосса-Хуэрго — Мария Фернанда Наварро Олива Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Николь Фосса-Хуэрго — Мария Фернанда Наварро Олива: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мария Фернанда Наварро Олива относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мария Фернанда Наварро Олива проводит второй или третий матч. А вот Николь Фосса-Хуэрго как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Николь Фосса-Хуэрго, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Николь Фосса-Хуэрго без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Николь Фосса-Хуэрго вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николь Фосса-Хуэрго — Мария Фернанда Наварро Олива. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Николь Фосса-Хуэрго и Мария Фернанда Наварро Олива проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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