Депортиво Яутепек — Чильпансинго: снова ждем результативной игры

«Депортиво Яутепек» – «Чильпансинго». 24.01.24. Прогноз и ставки на матч

Футбольный матч Депортиво Яутепек — Чильпансинго будет завершать тур национального первенства, и пройдет данный поединок в 24 января, так что посетить его сможет большое количество болельщиков. Для этого организаторы турнира даже специально сдвинули начало матча до 03:00 по МСК. В последних десяти матчах лучше проявили себя футболисты клуба Депортиво Яутепек, одержавшие пять побед при трех поражениях, но в поединке этого сезона ФК Чильпансинго одержал победу со счетом 4-1.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Депортиво Яутепек и Чильпансинго, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Депортиво Яутепек сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Чильпансинго прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Депортиво Яутепек и команда Чильпансинго всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Депортиво Яутепек — Чильпансинго:

Коэффициент на победу гостей 1.635 является самым низким в футбольном матче Депортиво Яутепек — Чильпансинго. На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 4.08, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 4.

Прогноз на матч Депортиво Яутепек – Чильпансинго (Мексика, матч национального перевентсва, воскресенье, 24 января):Футбольный клуб Депортиво Яутепек получил от букмекеров на свою победу котировку 4.08, а по коэффициенту 1.635 можно сделать ставку на выигрыш ФК Чильпансинго. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Депортиво Яутепек и команды Чильпансинго наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Депортиво Яутепек – Чильпансинго 24.01.24

Футбольному клубу Депортиво Яутепек предстоит сыграть 24 января очень ответственный поединок, результат которого может существенно повлиять на чемпионскую гонку. В гости приезжают футболисты клуба Чильпансинго, и уже известно, что в 03:00 по МСК стадион будет полностью заполнен, ведь болельщики раскупили все билеты, чтобы поддержать команду. Данная встреча для команд будет первой в рамках этого сезона, а в прошлом году они играли между собой дважды, и обменялись гостевыми победами.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Депортиво Яутепек и команда Чильпансинго всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Депортиво Яутепек и команда Чильпансинго – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Депортиво Яутепек и команда Чильпансинго подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Депортиво Яутепек и командой Чильпансинго всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Депортиво Яутепек – Чильпансинго (24 января), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Депортиво Яутепек. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Чильпансинго хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Депортиво Яутепек в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Чильпансинго способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Чильпансинго, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Чильпансинго редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Депортиво Яутепек

Футбольный клуб Депортиво Яутепек претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Депортиво Яутепек показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Чильпансинго

Два года назад футбольный клуб Чильпансинго стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб Чильпансинго сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба Чильпансинго в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб Чильпансинго не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем Депортиво Яутепек – Чильпансинго

Наши эксперты полагают, что букмекеры выставили несколько завышенные коэффициенты на победу команды Чильпансинго в матче с футболистами команды Депортиво Яутепек. Хозяева поля уже решили все свои задачи в чемпионате. Несмотря на то, что у клуба есть неплохие шансы, чтобы занять высокое место в турнирной таблице, которое позволит ему выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне, президент клуба заявил, что у команды нет средств, чтобы разрываться на два турнира, да и с составом у хозяев поля намечаются определенные проблемы, так как уже летом клуб планирует продать ряд футболистов. В связи с этим, в следующих матчах, скорее всего, менеджер будет наигрывать молодежь, чтобы определиться с составом на будущий сезон. А вот у гостей полный порядок и с финансированием, и со скамейкой. В составе команды выступают высококлассные футболисты, и не менее высококлассные игроки могут усилить игру в любой момент со скамейки запасных. Из-за того, что клуб неудачно начал чемпионат, он пока не занял достойного места, гарантирующего участие в престижном клубном турнире. Глядя на календарь матчей команды Чильпансинго, можно утверждать, что со своими соперниками команда должна разбираться без особых проблем. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что команда Чильпансинго победит в этом противостоянии. Также в этом матче мы ждем большого количества забитых мячей, так как оба клуба играют в атакующий футбол, поэтому вряд ли будут отсиживаться в обороне, а с первых минут начнут атаковать ворота друг друга. Общий тотал желтых карточек выставлен правильно, поэтому мы рекомендуем не делать ставок в этом направлении.

Победителем матча станет Депортиво Яутепек — 4.08, победителем матча станет Чильпансинго — 1.635, ничья в матче — 4.



Депортиво Яутепек — Чильпансинго. Прогноз и ставки на матч. Мексика 24 января

Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на матч команды Депортиво Яутепек и команды Чильпансинго, хозяева поля здесь являются явными фаворитами. Наши эксперты тоже решили проанализировать предстоящую игру. Итак, хозяева поля в нынешнем сезоне показывают неплохие результаты в домашних матчах. Это позволило клубу досрочно занять высокое место в чемпионате и пробиться в престижный клубный футбольный турнир. Однако, по словам менеджера клуба, он не собирается экспериментировать с составом в ближайших матчах, поэтому стоит ожидать, что в матче с футболистами гостей хозяева выставят оптимальный состав с минимум замен. В свою очередь, команда Чильпансинго тоже уже решила свои задачи в чемпионате, клуб сохранил прописку, и, по словам менеджера, в оставшихся матчах сезона на поле будут играть преимущественно молодые футболисты, которые в следующем сезоне должны усилить клуб. Это означает, что у хозяев поля будет преимущество в этом матче, поэтому мы рекомендуем делать ставки не только на победу хозяев поля, но и на то, что команда Депортиво Яутепек победит по форе, предлагаемой букмекерами. Особенно хотелось выделить ставки на общий тотал в этом матче. Оба клуба играют в атакующем стиле, а это означает, что в матче будет забито много голов. Поэтому общий тотал голов в матче, а также индивидуальный тотал хозяев поля мы советуем играть на больше. Общий тотал угловых в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба предпочитают атаковать флангами и обычно подают много стандартов. А вот нарушений и предупреждений в матче не должно быть много так как команда Депортиво Яутепек и команда Чильпансинго не являются лидерами по этим показателям, предпочитая играть корректно, да и особого смысла грубить в этом матче нет.

«Депортиво Яутепек»

После того, как футбольный клуб Депортиво Яутепек проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Депортиво Яутепек одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Депортиво Яутепек имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Чильпансинго»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб Чильпансинго ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб Чильпансинго очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб Чильпансинго проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда Депортиво Яутепек и команда Чильпансинго, для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды Депортиво Яутепек и команды Чильпансинго, необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды Депортиво Яутепек и команды Чильпансинго – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«Депортиво Яутепек» — «Чильпансинго»: кто фаворит грядущей встречи?

Депортиво Яутепек — Чильпансинго. Прогноз на футбол (24.01.24)

Менеджеры команды Депортиво Яутепек и команды Чильпансинго накануне матча сделали много громких заявлений. Напомним, что команда Депортиво Яутепек и команда Чильпансинго будут встречаться между собой в рамках чемпионата. Оба клуба сейчас ведут борьбу за возможность улучшить свои турнирные позиции и, в принципе, время для этого еще есть, так как в чемпионате еще достаточно матчей. К очному противостоянию клубы подходят без существенных потерь, да, раньше команды лишились некоторых футболистов, однако уже научились действовать без них. Преимущество родного поля – основной фактор, которые вынуждает букмекеров и экспертов нашего ресурса рассматривать хозяев поля фаворитами этого матча. В принципе, в текущем сезоне команда Чильпансинго выступает ничуть не хуже, и вполне способна нанести неприятное поражение в родных стенах своим соперникам. Так что, в этом матче мы рекомендуем ждать начала игры, а потом, определившись с формой и готовность команд, делать ставки на победителя в этом матче. Общий тотал: здесь, скорее всего, лучше играть на больше. В составе команды Депортиво Яутепек и команды Чильпансинго достаточно футболистов, обладающих отличной индивидуальной техникой, которая может в любой момент привести к забитому голу. Нарушений и желтых карточек в матче тоже ожидается много, так как, вне зависимости от того, какая команда первой откроет счет в матче, футболисты будут грубо действовать друг против друга, провоцировать и симулировать, а все это способствует большому количеству желтых карточек. Так как обе команды используют фланги, и подают много угловых по статистике, то и здесь мы рекомендуем делать ставки на тотал больше угловых в этой игре.

Депортиво Яутепек — Чильпансинго: снова ждем результативной игры

Для наших экспертов прогнозирование футбольных матчей – это не хобби и не развлечение, это работа, которая приносит отличный доход. Но в отличии от той работы, где необходимо вставать по будильнику и делать массу не нужных действий ради одного дня – дня получения зарплаты, наша работа приносит ежедневный доход, который сопряжен с рисками. Да, ставки это риск, так как вы используете свои собственные деньги для того чтобы подтвердить верность собственного анализа того или иного футбольного матча. Можно анализировать футбольные матчи самостоятельно, а можно доверить это профессионалам, которые имеют в этом большой опыт и которые знают и понимают, как необходимо работать с линиями букмекерских контор в поисках интересных ставок. Наши эксперты как раз и являются такими профессионалами. Мы на протяжении длительного времени занимаемся сбором и анализом информации, которую успешно используем для прогнозирования. Мы имеет большую клиентуру и многочисленные благодарные отзывы. Присоединяйтесь, вместе мы сможем обыграть букмекера.

По мнению спортивных экспертов, в футбольном поединке Депортиво Яутепек — Чильпансинго победа хозяев является самым очевидным исходом, так что на него можно смело делать ставку.

Депортиво Яутепек – Чильпансинго: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Депортиво Яутепек и команда Чильпансинго являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.