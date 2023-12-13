«Джойлтон Сантос Люттербах (Бра)» – «Даррен Смит Младший (США)». 27.01.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) проведет 27 января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Даррен Смит Младший (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 27 января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Даррен Смит Младший (США). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Даррен Смит Младший (США):

победа Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – 0, ничья – 0, победа Даррен Смит Младший (США) – 0

Прогноз на матч Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – Даррен Смит Младший (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 января :

Из-за того, что все ставят на то, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Даррен Смит Младший (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Даррен Смит Младший (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Даррен Смит Младший (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Даррен Смит Младший (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Даррен Смит Младший (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Даррен Смит Младший (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Даррен Смит Младший (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Даррен Смит Младший (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Даррен Смит Младший (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Даррен Смит Младший (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Даррен Смит Младший (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – Даррен Смит Младший (США) 27.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Даррен Смит Младший (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Даррен Смит Младший (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Даррен Смит Младший (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Даррен Смит Младший (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Даррен Смит Младший (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Даррен Смит Младший (США) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Даррен Смит Младший (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Даррен Смит Младший (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Даррен Смит Младший (США)

Никаких высот Даррен Смит Младший (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Даррен Смит Младший (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Даррен Смит Младший (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Даррен Смит Младший (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Даррен Смит Младший (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 января

Так как Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Даррен Смит Младший (США).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Даррен Смит Младший (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat3-749783-ravenna-pallakanestro-rozeto-prognoz-professionala-na-basketbol-25-01-24/

http://rockaluga.ru/cat0-1027860-municipal-santa-ana-ad-aserri-prognoz-i-stavki-ot-specialista-26-01-24/