Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз — Варгова/Кузьмова. Прогноз, ставки на матч (26.01.24)

26.01.2024 в 15:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз , а противостоять в этом поединке будет Варгова/Кузьмова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз — Варгова/Кузьмова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 26.01.2024, а его начало по МСК будет в 15:35. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз — Варгова/Кузьмова:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 26.01.2024, ведь именно в этот день на корте встречаются Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз и Варгова/Кузьмова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:35 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз имеет на своем счету три победы, Варгова/Кузьмова может похвастаться четырьмя.

Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз

Пока Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз довольно неплохо играет на данном покрытии.



Варгова/Кузьмова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Варгова/Кузьмова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Варгова/Кузьмова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Варгова/Кузьмова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Варгова/Кузьмова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Варгова/Кузьмова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз — Варгова/Кузьмова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз — Варгова/Кузьмова (26.01.2024), ставки и коэффициенты

Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз

Несмотря на внушительный возраст, Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Варгова/Кузьмова

В этом сезоне Варгова/Кузьмова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Варгова/Кузьмова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Варгова/Кузьмова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Варгова/Кузьмова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Варгова/Кузьмова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз — Варгова/Кузьмова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз и Варгова/Кузьмова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз и Варгова/Кузьмова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз и Варгова/Кузьмова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз — Варгова/Кузьмова: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз и Варгова/Кузьмова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз и Варгова/Кузьмова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз — Варгова/Кузьмова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бурильо Эскорихуэла/Ромеро Гормаз и Варгова/Кузьмова.



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