«Джастин Валентин (США)» – «Митч Рапосо (США)». 28.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28-го января 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джастин Валентин (США) — Митч Рапосо (США). На ринге его участники появятся в 04:05 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джастин Валентин (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 04:05 по московскому времени Джастин Валентин (США) и Митч Рапосо (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го января 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джастин Валентин (США) и Митч Рапосо (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джастин Валентин (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джастин Валентин (США) — Митч Рапосо (США):

победа Джастин Валентин (США) – 4.375, ничья – 55, победа Митч Рапосо (США) – 1.21

Прогноз на матч Джастин Валентин (США) – Митч Рапосо (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го января 2024 года :

Так как Джастин Валентин (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 4.375. В то же время Митч Рапосо (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.21.

История личных встреч

На данный момент Джастин Валентин (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джастин Валентин (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джастин Валентин (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джастин Валентин (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Митч Рапосо (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Митч Рапосо (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Митч Рапосо (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Митч Рапосо (США) должен быть в хорошей физической форме. Митч Рапосо (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Джастин Валентин (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джастин Валентин (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джастин Валентин (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джастин Валентин (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джастин Валентин (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Митч Рапосо (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Митч Рапосо (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Митч Рапосо (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Митч Рапосо (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Митч Рапосо (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Митч Рапосо (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Митч Рапосо (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джастин Валентин (США) – Митч Рапосо (США) 28.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джастин Валентин (США) и Митч Рапосо (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джастин Валентин (США) и Митч Рапосо (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джастин Валентин (США) и Митч Рапосо (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джастин Валентин (США) и Митч Рапосо (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джастин Валентин (США) и Митч Рапосо (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джастин Валентин (США) — Митч Рапосо (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Митч Рапосо (США) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Джастин Валентин (США) в данный момент сильнее, нежели Митч Рапосо (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джастин Валентин (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Джастин Валентин (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Джастин Валентин (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Джастин Валентин (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Джастин Валентин (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Митч Рапосо (США)

Митч Рапосо (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Митч Рапосо (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Митч Рапосо (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Митч Рапосо (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Митч Рапосо (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Джастин Валентин (США) — Митч Рапосо (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го января 2024 года

Никто не сомневается, что Джастин Валентин (США) намного сильнее, чем Митч Рапосо (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джастин Валентин (США) и Митч Рапосо (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джастин Валентин (США) выиграет бой.

http://evolvegame.ru/cat3-750378-obras-sanitarias-23-olimpiko-23-prognoz-professionala-26-01-24/

http://rockaluga.ru/cat4-913544-prognoz-otto-virtanen-garold-mayo-26-01-2024-stavki-i-koefficienty/