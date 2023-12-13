Дев/Синха — Мацуи/Уесуги. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (06.02.24)

06-го февраля в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Дев/Синха , а противостоять в этом поединке будет Мацуи/Уесуги.



06-го февраля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Дев/Синха и Мацуи/Уесуги. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 07:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Дев/Синха может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Дев/Синха — Мацуи/Уесуги. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 06-го февраля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Дев/Синха — Мацуи/Уесуги вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Дев/Синха и Мацуи/Уесуги не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 07:30 по МСК.

Дев/Синха

Болельщики ожидали, что на этом турнире Дев/Синха продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Дев/Синха в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Дев/Синха сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Дев/Синха немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Мацуи/Уесуги

На этом турнире Мацуи/Уесуги играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мацуи/Уесуги все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мацуи/Уесуги не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мацуи/Уесуги уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мацуи/Уесуги на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мацуи/Уесуги пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Дев/Синха — Мацуи/Уесуги

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Дев/Синха и Мацуи/Уесуги являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Дев/Синха — Мацуи/Уесуги. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.02.24)

Дев/Синха

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дев/Синха выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дев/Синха всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дев/Синха уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дев/Синха занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дев/Синха больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дев/Синха имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мацуи/Уесуги

Мацуи/Уесуги лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мацуи/Уесуги играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мацуи/Уесуги начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мацуи/Уесуги выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мацуи/Уесуги сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Дев/Синха — Мацуи/Уесуги Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дев/Синха и Мацуи/Уесуги начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дев/Синха и Мацуи/Уесуги показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дев/Синха и Мацуи/Уесуги провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дев/Синха и Мацуи/Уесуги действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дев/Синха — Мацуи/Уесуги: андердог способен удивить фаворита

Дев/Синха и Мацуи/Уесуги которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дев/Синха имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мацуи/Уесуги хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дев/Синха. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мацуи/Уесуги умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дев/Синха довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мацуи/Уесуги вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дев/Синха.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дев/Синха — Мацуи/Уесуги. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Дев/Синха и Мацуи/Уесуги.



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