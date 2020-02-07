Панна Бартха — Мэри Бойс Дезерейдж. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.02.24)

Панна Бартха — Мэри Бойс Дезерейдж (07 февраля), ставки и коэффициенты

07 февраля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Панна Бартха , а противостоять в этом поединке будет Мэри Бойс Дезерейдж.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Панна Бартха — Мэри Бойс Дезерейдж можно будет вплоть до 17:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 07 февраля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Панна Бартха и Мэри Бойс Дезерейдж еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Панна Бартха — Мэри Бойс Дезерейдж. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 07 февраля откроет его противостояние Панна Бартха — Мэри Бойс Дезерейдж. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Панна Бартха и Мэри Бойс Дезерейдж отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мэри Бойс Дезерейдж может гордиться семью победами, а вот Панна Бартха имеет только пять выигранных встреч.

Панна Бартха

В большинстве своих выигранных поединков Панна Бартха берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Панна Бартха с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Панна Бартха сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Панна Бартха также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Мэри Бойс Дезерейдж

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Мэри Бойс Дезерейдж имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Мэри Бойс Дезерейдж демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Мэри Бойс Дезерейдж не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Мэри Бойс Дезерейдж не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Панна Бартха — Мэри Бойс Дезерейдж

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Панна Бартха и Мэри Бойс Дезерейдж впервые будут встречаться между собой. Если Панна Бартха уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мэри Бойс Дезерейдж пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Панна Бартха демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Панна Бартха – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Панна Бартха — Мэри Бойс Дезерейдж. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.02.24)

Панна Бартха

На данный момент Панна Бартха занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Панна Бартха снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Панна Бартха не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Панна Бартха не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Мэри Бойс Дезерейдж

На этом турнире Мэри Бойс Дезерейдж играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мэри Бойс Дезерейдж какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мэри Бойс Дезерейдж уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мэри Бойс Дезерейдж много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мэри Бойс Дезерейдж сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мэри Бойс Дезерейдж не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Панна Бартха — Мэри Бойс Дезерейдж Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Панна Бартха и Мэри Бойс Дезерейдж, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Панна Бартха и Мэри Бойс Дезерейдж играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Панна Бартха, и Мэри Бойс Дезерейдж неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Панна Бартха — Мэри Бойс Дезерейдж: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Панна Бартха имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Панна Бартха и Мэри Бойс Дезерейдж отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мэри Бойс Дезерейдж в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Панна Бартха превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мэри Бойс Дезерейдж сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Панна Бартха гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Панна Бартха — Мэри Бойс Дезерейдж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Панна Бартха и Мэри Бойс Дезерейдж сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Панна Бартха, и Мэри Бойс Дезерейдж будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-758899-aranta-rus-alize-korne-prognoz-specialista-na-match-07-02-24/