Куэвас/Марти-Пухольрас — Агилар Кардозо/Агилар Кардозо: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз и ставка на матч Куэвас/Марти-Пухольрас — Агилар Кардозо/Агилар Кардозо 08-го февраля

08-го февраля в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Куэвас/Марти-Пухольрас , а противостоять в этом поединке будет Агилар Кардозо/Агилар Кардозо.



Судья теннисного матча Куэвас/Марти-Пухольрас — Агилар Кардозо/Агилар Кардозо должен дать знак о старте игры в 20:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08-го февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Куэвас/Марти-Пухольрас и Агилар Кардозо/Агилар Кардозо более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Куэвас/Марти-Пухольрас имеет четыре победы, то Агилар Кардозо/Агилар Кардозо может похвастаться лишь двумя победами.



Куэвас/Марти-Пухольрас — Агилар Кардозо/Агилар Кардозо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

08-го февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Куэвас/Марти-Пухольрас — Агилар Кардозо/Агилар Кардозо. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 20:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Агилар Кардозо/Агилар Кардозо, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Агилар Кардозо/Агилар Кардозо выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Куэвас/Марти-Пухольрас

Пока Куэвас/Марти-Пухольрас не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Куэвас/Марти-Пухольрас находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Куэвас/Марти-Пухольрас будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Куэвас/Марти-Пухольрас довольно неплохо играет на данном покрытии.



Агилар Кардозо/Агилар Кардозо

На этом турнире Агилар Кардозо/Агилар Кардозо выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Агилар Кардозо/Агилар Кардозо снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Агилар Кардозо/Агилар Кардозо чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Агилар Кардозо/Агилар Кардозо уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Агилар Кардозо/Агилар Кардозо зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Куэвас/Марти-Пухольрас — Агилар Кардозо/Агилар Кардозо

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Куэвас/Марти-Пухольрас и Агилар Кардозо/Агилар Кардозо являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Куэвас/Марти-Пухольрас — Агилар Кардозо/Агилар Кардозо (08-го февраля), ставки и коэффициенты

Куэвас/Марти-Пухольрас

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Куэвас/Марти-Пухольрас выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Куэвас/Марти-Пухольрас всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Куэвас/Марти-Пухольрас уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Куэвас/Марти-Пухольрас занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Куэвас/Марти-Пухольрас больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Куэвас/Марти-Пухольрас имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Агилар Кардозо/Агилар Кардозо

Этот сезон Агилар Кардозо/Агилар Кардозо проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Агилар Кардозо/Агилар Кардозо снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Агилар Кардозо/Агилар Кардозо слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Агилар Кардозо/Агилар Кардозо допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Куэвас/Марти-Пухольрас — Агилар Кардозо/Агилар Кардозо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Куэвас/Марти-Пухольрас и Агилар Кардозо/Агилар Кардозо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Куэвас/Марти-Пухольрас и Агилар Кардозо/Агилар Кардозо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Куэвас/Марти-Пухольрас, и Агилар Кардозо/Агилар Кардозо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Куэвас/Марти-Пухольрас — Агилар Кардозо/Агилар Кардозо: погода помешает показать хороший теннис

Куэвас/Марти-Пухольрас и Агилар Кардозо/Агилар Кардозо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Куэвас/Марти-Пухольрас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Агилар Кардозо/Агилар Кардозо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Куэвас/Марти-Пухольрас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Агилар Кардозо/Агилар Кардозо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Куэвас/Марти-Пухольрас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Агилар Кардозо/Агилар Кардозо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Куэвас/Марти-Пухольрас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Куэвас/Марти-Пухольрас — Агилар Кардозо/Агилар Кардозо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Куэвас/Марти-Пухольрас и Агилар Кардозо/Агилар Кардозо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Куэвас/Марти-Пухольрас, и Агилар Кардозо/Агилар Кардозо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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