Йодпетч/Литиби — Накло/Оунмуанг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.02.24)

Прогноз и ставка на матч Йодпетч/Литиби — Накло/Оунмуанг 13.02.2024

13.02.2024 в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Йодпетч/Литиби , а противостоять в этом поединке будет Накло/Оунмуанг.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 13.02.2024, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Йодпетч/Литиби — Накло/Оунмуанг. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 09:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Йодпетч/Литиби, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Йодпетч/Литиби — Накло/Оунмуанг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Йодпетч/Литиби — Накло/Оунмуанг запланирован организаторами турнира на 13.02.2024, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 09:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Йодпетч/Литиби и Накло/Оунмуанг встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Йодпетч/Литиби имеет три победы при одном поражении.

Йодпетч/Литиби

В этом сезоне Йодпетч/Литиби демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Йодпетч/Литиби снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Йодпетч/Литиби является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Йодпетч/Литиби не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Йодпетч/Литиби еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Накло/Оунмуанг

Накло/Оунмуанг имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Накло/Оунмуанг уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Накло/Оунмуанг умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Накло/Оунмуанг обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Накло/Оунмуанг проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Йодпетч/Литиби — Накло/Оунмуанг. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Йодпетч/Литиби и Накло/Оунмуанг. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Йодпетч/Литиби и Накло/Оунмуанг в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Йодпетч/Литиби и Накло/Оунмуанг имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Йодпетч/Литиби — Накло/Оунмуанг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.02.24)

Йодпетч/Литиби

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Йодпетч/Литиби, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Йодпетч/Литиби уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Йодпетч/Литиби старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Йодпетч/Литиби, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Йодпетч/Литиби не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Йодпетч/Литиби все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Йодпетч/Литиби точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Накло/Оунмуанг

Этот сезон Накло/Оунмуанг проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Накло/Оунмуанг снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Накло/Оунмуанг слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Накло/Оунмуанг допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Йодпетч/Литиби — Накло/Оунмуанг Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Йодпетч/Литиби и Накло/Оунмуанг. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Йодпетч/Литиби и Накло/Оунмуанг встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Йодпетч/Литиби и Накло/Оунмуанг довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Йодпетч/Литиби и Накло/Оунмуанг подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Йодпетч/Литиби — Накло/Оунмуанг: погода помешает показать хороший теннис

Йодпетч/Литиби и Накло/Оунмуанг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Йодпетч/Литиби имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Накло/Оунмуанг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Йодпетч/Литиби. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Накло/Оунмуанг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Йодпетч/Литиби довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Накло/Оунмуанг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Йодпетч/Литиби.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йодпетч/Литиби — Накло/Оунмуанг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Йодпетч/Литиби и Накло/Оунмуанг.



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