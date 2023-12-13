Алекс Михельсен — Танаси Коккинакис. Прогноз, ставки на матч. ATP (13.02.24)

13-го февраля 2024 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Алекс Михельсен , а противостоять в этом поединке будет Танаси Коккинакис.



Так как теннисный поединок Алекс Михельсен — Танаси Коккинакис пройдет уже 13-го февраля 2024 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 19:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Алекс Михельсен на тот момент намного сильнее, нежели Танаси Коккинакис.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алекс Михельсен — Танаси Коккинакис:

13-го февраля 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Алекс Михельсен — Танаси Коккинакис. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Танаси Коккинакис, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Танаси Коккинакис выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Алекс Михельсен

Алекс Михельсен отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Алекс Михельсен проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Алекс Михельсен проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Алекс Михельсен играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Алекс Михельсен больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Танаси Коккинакис

Нынешняя форма, которую демонстрирует Танаси Коккинакис еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Танаси Коккинакис постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Танаси Коккинакис пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Танаси Коккинакис не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Танаси Коккинакис не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ATP, Алекс Михельсен — Танаси Коккинакис

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Алекс Михельсен и Танаси Коккинакис. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Алекс Михельсен и Танаси Коккинакис продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Алекс Михельсен — Танаси Коккинакис 13-го февраля 2024 года

Алекс Михельсен

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Алекс Михельсен, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Алекс Михельсен уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Алекс Михельсен старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Алекс Михельсен, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Алекс Михельсен не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Алекс Михельсен все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Алекс Михельсен точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Танаси Коккинакис

Выступать в зале Танаси Коккинакис не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Танаси Коккинакис старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Танаси Коккинакис принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Танаси Коккинакис демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Танаси Коккинакис даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Танаси Коккинакис хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Алекс Михельсен — Танаси Коккинакис Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алекс Михельсен и Танаси Коккинакис, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алекс Михельсен и Танаси Коккинакис играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алекс Михельсен, и Танаси Коккинакис неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алекс Михельсен — Танаси Коккинакис: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Алекс Михельсен и Танаси Коккинакис, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Алекс Михельсен сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Танаси Коккинакис имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Алекс Михельсен – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Алекс Михельсен и Танаси Коккинакис на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алекс Михельсен — Танаси Коккинакис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Алекс Михельсен и Танаси Коккинакис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Алекс Михельсен и для Танаси Коккинакис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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