Chongqing Stars — Hubei Unicorns. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.02.24)

Chongqing Stars — Hubei Unicorns (13.02.2024), ставки и коэффициенты

13.02.2024 в 19:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Китай, в котором на своей площадке местный клуб Chongqing Stars примет соперника по национальному первенству Hubei Unicorns.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Chongqing Stars – Hubei Unicorns, запланированный на 13.02.2024. Баскетболисты появятся на площадке в 19:10 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Hubei Unicorns, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Chongqing Stars — Hubei Unicorns. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 19:10 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Chongqing Stars и Hubei Unicorns. Организаторы турнира собираются провести данную игру 13.02.2024. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Hubei Unicorns. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Chongqing Stars, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Chongqing Stars

Баскетбольный клуб Chongqing Stars в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Chongqing Stars проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Hubei Unicorns

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Hubei Unicorns понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Hubei Unicorns выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Hubei Unicorns сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Китай, Chongqing Stars — Hubei Unicorns

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Chongqing Stars — Hubei Unicorns, запланированного на 13.02.2024. На площадке игроки обеих команд появятся в 19:10 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Chongqing Stars и Hubei Unicorns предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Chongqing Stars.



Chongqing Stars — Hubei Unicorns. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.02.24)

Chongqing Stars

Сейчас баскетбольный клуб Chongqing Stars демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Chongqing Stars играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Chongqing Stars вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Hubei Unicorns

В прошлом месяце баскетбольный клуб Hubei Unicorns играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Hubei Unicorns надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Chongqing Stars — Hubei Unicorns Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13.02.2024, и в его рамках состоится поединок Chongqing Stars — Hubei Unicorns. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 19:10 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Chongqing Stars — Hubei Unicorns: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Chongqing Stars проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Chongqing Stars позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Chongqing Stars играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Chongqing Stars сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Hubei Unicorns полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Hubei Unicorns может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Hubei Unicorns выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Chongqing Stars — Hubei Unicorns. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Chongqing Stars уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Chongqing Stars пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Chongqing Stars составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Hubei Unicorns испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Hubei Unicorns хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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