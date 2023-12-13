Фоньини/Чирала — Бортолотти/Джаннесси. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (14.02.24)

14-го февраля в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Фоньини/Чирала , а противостоять в этом поединке будет Бортолотти/Джаннесси.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Фоньини/Чирала — Бортолотти/Джаннесси можно будет вплоть до 10:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 14-го февраля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Фоньини/Чирала и Бортолотти/Джаннесси еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Фоньини/Чирала — Бортолотти/Джаннесси. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 14-го февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Фоньини/Чирала и Бортолотти/Джаннесси. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Фоньини/Чирала имеет на своем счету три победы, Бортолотти/Джаннесси может похвастаться четырьмя.

Фоньини/Чирала

В этом сезоне Фоньини/Чирала показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Фоньини/Чирала сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Фоньини/Чирала еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Фоньини/Чирала обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Фоньини/Чирала играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Фоньини/Чирала любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бортолотти/Джаннесси

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бортолотти/Джаннесси еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бортолотти/Джаннесси постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бортолотти/Джаннесси пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бортолотти/Джаннесси не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бортолотти/Джаннесси не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Фоньини/Чирала — Бортолотти/Джаннесси

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Прогноз и ставка на матч Фоньини/Чирала — Бортолотти/Джаннесси 14-го февраля

Фоньини/Чирала

Несмотря на внушительный возраст, Фоньини/Чирала демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Фоньини/Чирала гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Фоньини/Чирала обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Фоньини/Чирала снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Фоньини/Чирала может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бортолотти/Джаннесси

В этом сезоне Бортолотти/Джаннесси не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Бортолотти/Джаннесси сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Бортолотти/Джаннесси допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Бортолотти/Джаннесси допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Бортолотти/Джаннесси демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Фоньини/Чирала — Бортолотти/Джаннесси Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Фоньини/Чирала и Бортолотти/Джаннесси аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Фоньини/Чирала и Бортолотти/Джаннесси обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Фоньини/Чирала и Бортолотти/Джаннесси постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Фоньини/Чирала — Бортолотти/Джаннесси: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Фоньини/Чирала и Бортолотти/Джаннесси, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Фоньини/Чирала и Бортолотти/Джаннесси уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фоньини/Чирала — Бортолотти/Джаннесси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Фоньини/Чирала и Бортолотти/Джаннесси. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Фоньини/Чирала и для Бортолотти/Джаннесси, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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