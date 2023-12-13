Ойос Франко/Саласар — Гонсалвес Сеолин/Кабрера. Прогноз, ставки на матч (14.02.24)

14-го февраля 2024 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ойос Франко/Саласар , а противостоять в этом поединке будет Гонсалвес Сеолин/Кабрера.



Теннисное противостояние Ойос Франко/Саласар — Гонсалвес Сеолин/Кабрера пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 14-го февраля 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 21:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ойос Франко/Саласар является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ойос Франко/Саласар — Гонсалвес Сеолин/Кабрера:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14-го февраля 2024 года откроет его противостояние Ойос Франко/Саласар — Гонсалвес Сеолин/Кабрера. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 21:30 по МСК, то есть до начала игры. Ойос Франко/Саласар и Гонсалвес Сеолин/Кабрера отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гонсалвес Сеолин/Кабрера может гордиться семью победами, а вот Ойос Франко/Саласар имеет только пять выигранных встреч.

Ойос Франко/Саласар

Болельщики ожидали, что на этом турнире Ойос Франко/Саласар продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Ойос Франко/Саласар в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Ойос Франко/Саласар сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Ойос Франко/Саласар немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Гонсалвес Сеолин/Кабрера

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гонсалвес Сеолин/Кабрера на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гонсалвес Сеолин/Кабрера демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гонсалвес Сеолин/Кабрера имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гонсалвес Сеолин/Кабрера намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гонсалвес Сеолин/Кабрера не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гонсалвес Сеолин/Кабрера будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гонсалвес Сеолин/Кабрера и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гонсалвес Сеолин/Кабрера умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Ойос Франко/Саласар — Гонсалвес Сеолин/Кабрера

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ойос Франко/Саласар и Гонсалвес Сеолин/Кабрера впервые будут встречаться между собой. Если Ойос Франко/Саласар уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гонсалвес Сеолин/Кабрера пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ойос Франко/Саласар демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ойос Франко/Саласар – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ойос Франко/Саласар — Гонсалвес Сеолин/Кабрера. Прогноз, ставки на матч(14.02.24)

Ойос Франко/Саласар

Несмотря на внушительный возраст, Ойос Франко/Саласар демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ойос Франко/Саласар гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ойос Франко/Саласар обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ойос Франко/Саласар снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ойос Франко/Саласар может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Гонсалвес Сеолин/Кабрера

В этом сезоне Гонсалвес Сеолин/Кабрера действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Гонсалвес Сеолин/Кабрера обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Гонсалвес Сеолин/Кабрера не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Гонсалвес Сеолин/Кабрера не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Гонсалвес Сеолин/Кабрера имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ойос Франко/Саласар — Гонсалвес Сеолин/Кабрера Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ойос Франко/Саласар и Гонсалвес Сеолин/Кабрера. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ойос Франко/Саласар и Гонсалвес Сеолин/Кабрера встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ойос Франко/Саласар и Гонсалвес Сеолин/Кабрера довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ойос Франко/Саласар и Гонсалвес Сеолин/Кабрера подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ойос Франко/Саласар — Гонсалвес Сеолин/Кабрера: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ойос Франко/Саласар и Гонсалвес Сеолин/Кабрера, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ойос Франко/Саласар сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гонсалвес Сеолин/Кабрера имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ойос Франко/Саласар – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ойос Франко/Саласар и Гонсалвес Сеолин/Кабрера на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ойос Франко/Саласар — Гонсалвес Сеолин/Кабрера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ойос Франко/Саласар и Гонсалвес Сеолин/Кабрера.



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