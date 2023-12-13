«Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи)» – «Джулио Лобо (Бра)». 16.02.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 16-го февраля 2024 года должен состояться бой Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) — Джулио Лобо (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) и Джулио Лобо (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 16-го февраля 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) — Джулио Лобо (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 18:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) — Джулио Лобо (Бра):

победа Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Джулио Лобо (Бра) – 0

Прогноз на матч Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) – Джулио Лобо (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го февраля 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) — Джулио Лобо (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) может и не устоять на ногах.

Джулио Лобо (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джулио Лобо (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джулио Лобо (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джулио Лобо (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Джулио Лобо (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) валится с ног. К тому же, Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Джулио Лобо (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джулио Лобо (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джулио Лобо (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джулио Лобо (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джулио Лобо (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джулио Лобо (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) – Джулио Лобо (Бра) 16.02.24

Появление на ринге таких бойцов, как Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) и Джулио Лобо (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) и Джулио Лобо (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) и Джулио Лобо (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) и Джулио Лобо (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) и Джулио Лобо (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) легко справится с таким соперником, как Джулио Лобо (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) в данный момент сильнее, нежели Джулио Лобо (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Джулио Лобо (Бра)

В данный момент Джулио Лобо (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Джулио Лобо (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Джулио Лобо (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Джулио Лобо (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) — Джулио Лобо (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го февраля 2024 года

Так как Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Джулио Лобо (Бра).

Статистика и личные встречи

Кулабдам Сор Джор Пик Утай (Таи) легко справится с таким соперником, как Джулио Лобо (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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