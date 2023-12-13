«Хироюки Тецука (Япо)» – «Валмир да Силва (Бра)». 17.02.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17 февраля состоится интересный поединок Хироюки Тецука (Япо) — Валмир да Силва (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 17 февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Хироюки Тецука (Япо) — Валмир да Силва (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 05:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хироюки Тецука (Япо) — Валмир да Силва (Бра):

победа Хироюки Тецука (Япо) – 0, ничья – 0, победа Валмир да Силва (Бра) – 0

Прогноз на матч Хироюки Тецука (Япо) – Валмир да Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 февраля :

Букмекерские конторы на бой Хироюки Тецука (Япо) — Валмир да Силва (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Хироюки Тецука (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Хироюки Тецука (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Хироюки Тецука (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Хироюки Тецука (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Хироюки Тецука (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Валмир да Силва (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Валмир да Силва (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Валмир да Силва (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Валмир да Силва (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Валмир да Силва (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хироюки Тецука (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хироюки Тецука (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хироюки Тецука (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хироюки Тецука (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хироюки Тецука (Япо) валится с ног. К тому же, Хироюки Тецука (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хироюки Тецука (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Валмир да Силва (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Валмир да Силва (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Валмир да Силва (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Валмир да Силва (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Валмир да Силва (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Валмир да Силва (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Валмир да Силва (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хироюки Тецука (Япо) – Валмир да Силва (Бра) 17.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Хироюки Тецука (Япо) и Валмир да Силва (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Хироюки Тецука (Япо) и Валмир да Силва (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Хироюки Тецука (Япо) и Валмир да Силва (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хироюки Тецука (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Валмир да Силва (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хироюки Тецука (Япо) и Валмир да Силва (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хироюки Тецука (Япо) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Хироюки Тецука (Япо) в данный момент сильнее, нежели Валмир да Силва (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Хироюки Тецука (Япо)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Хироюки Тецука (Япо) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Хироюки Тецука (Япо) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Хироюки Тецука (Япо) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Хироюки Тецука (Япо) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Валмир да Силва (Бра)

На сегодняшний день Валмир да Силва (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Валмир да Силва (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Валмир да Силва (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Валмир да Силва (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Хироюки Тецука (Япо) — Валмир да Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 февраля

Вряд ли Хироюки Тецука (Япо) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Валмир да Силва (Бра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Хироюки Тецука (Япо) — Валмир да Силва (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Валмир да Силва (Бра) выиграет нокаутом.

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