«Лукаш Чарзевски (Пол)» – «Михал Собех (Пол)». 18.02.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Лукаш Чарзевски (Пол) проведет 18-го февраля 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Михал Собех (Пол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 18-го февраля 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Лукаш Чарзевски (Пол) — Михал Собех (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лукаш Чарзевски (Пол) — Михал Собех (Пол):

победа Лукаш Чарзевски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Михал Собех (Пол) – 0

Прогноз на матч Лукаш Чарзевски (Пол) – Михал Собех (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го февраля 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Лукаш Чарзевски (Пол) — Михал Собех (Пол) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Лукаш Чарзевски (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Лукаш Чарзевски (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Лукаш Чарзевски (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Лукаш Чарзевски (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Лукаш Чарзевски (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Лукаш Чарзевски (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Михал Собех (Пол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Михал Собех (Пол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Михал Собех (Пол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Михал Собех (Пол) должен быть в хорошей физической форме. Михал Собех (Пол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Лукаш Чарзевски (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Лукаш Чарзевски (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Лукаш Чарзевски (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Лукаш Чарзевски (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Лукаш Чарзевски (Пол) валится с ног. К тому же, Лукаш Чарзевски (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Лукаш Чарзевски (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Михал Собех (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Михал Собех (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Михал Собех (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Михал Собех (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Михал Собех (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Михал Собех (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Лукаш Чарзевски (Пол) – Михал Собех (Пол) 18.02.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Лукаш Чарзевски (Пол) и Михал Собех (Пол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лукаш Чарзевски (Пол) и Михал Собех (Пол). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лукаш Чарзевски (Пол) и Михал Собех (Пол) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лукаш Чарзевски (Пол) и Михал Собех (Пол) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Лукаш Чарзевски (Пол) и Михал Собех (Пол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Лукаш Чарзевски (Пол) — Михал Собех (Пол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Михал Собех (Пол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Лукаш Чарзевски (Пол)

Несмотря на то, что Лукаш Чарзевски (Пол) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Лукаш Чарзевски (Пол) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Лукаш Чарзевски (Пол) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Лукаш Чарзевски (Пол) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Михал Собех (Пол)

Последний раз Михал Собех (Пол) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Михал Собех (Пол) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Михал Собех (Пол) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Михал Собех (Пол) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Михал Собех (Пол)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Михал Собех (Пол) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Лукаш Чарзевски (Пол) — Михал Собех (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го февраля 2024 года

В этом поединке Лукаш Чарзевски (Пол) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Михал Собех (Пол), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Лукаш Чарзевски (Пол) и Михал Собех (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Лукаш Чарзевски (Пол) выиграет бой.

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