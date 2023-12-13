«Клебер Раймундо Сильва (Бра)» – «Дамиан Пивоварчик (Пол)». 24.02.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 24-го февраля состоится интересный поединок Клебер Раймундо Сильва (Бра) — Дамиан Пивоварчик (Пол), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Клебер Раймундо Сильва (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24-го февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Дамиан Пивоварчик (Пол), так что вряд ли в 23:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Клебер Раймундо Сильва (Бра) — Дамиан Пивоварчик (Пол):

победа Клебер Раймундо Сильва (Бра) – 0, ничья – 0, победа Дамиан Пивоварчик (Пол) – 0

Прогноз на матч Клебер Раймундо Сильва (Бра) – Дамиан Пивоварчик (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го февраля :

Букмекерские конторы на бой Клебер Раймундо Сильва (Бра) — Дамиан Пивоварчик (Пол) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Клебер Раймундо Сильва (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Клебер Раймундо Сильва (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Клебер Раймундо Сильва (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Клебер Раймундо Сильва (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Дамиан Пивоварчик (Пол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дамиан Пивоварчик (Пол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дамиан Пивоварчик (Пол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дамиан Пивоварчик (Пол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дамиан Пивоварчик (Пол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Клебер Раймундо Сильва (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Клебер Раймундо Сильва (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Клебер Раймундо Сильва (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Клебер Раймундо Сильва (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Дамиан Пивоварчик (Пол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дамиан Пивоварчик (Пол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дамиан Пивоварчик (Пол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дамиан Пивоварчик (Пол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дамиан Пивоварчик (Пол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Клебер Раймундо Сильва (Бра) – Дамиан Пивоварчик (Пол) 24.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Клебер Раймундо Сильва (Бра) и Дамиан Пивоварчик (Пол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Клебер Раймундо Сильва (Бра) и Дамиан Пивоварчик (Пол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Клебер Раймундо Сильва (Бра) — Дамиан Пивоварчик (Пол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Клебер Раймундо Сильва (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Клебер Раймундо Сильва (Бра) и Дамиан Пивоварчик (Пол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Дамиан Пивоварчик (Пол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Клебер Раймундо Сильва (Бра)

Хотя Клебер Раймундо Сильва (Бра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Клебер Раймундо Сильва (Бра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Клебер Раймундо Сильва (Бра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Клебер Раймундо Сильва (Бра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Клебер Раймундо Сильва (Бра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Дамиан Пивоварчик (Пол)

В данный момент Дамиан Пивоварчик (Пол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Дамиан Пивоварчик (Пол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Дамиан Пивоварчик (Пол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Дамиан Пивоварчик (Пол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Клебер Раймундо Сильва (Бра) — Дамиан Пивоварчик (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го февраля

Так как Клебер Раймундо Сильва (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Дамиан Пивоварчик (Пол).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Клебер Раймундо Сильва (Бра) — Дамиан Пивоварчик (Пол) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Дамиан Пивоварчик (Пол) выиграет нокаутом.

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