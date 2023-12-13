«Шахрам Гиясов (Узб)» – «Пабло Сезар Кано (Мек)». 25.02.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25-го февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Шахрам Гиясов (Узб) — Пабло Сезар Кано (Мек). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Шахрам Гиясов (Узб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Шахрам Гиясов (Узб) обладает несколькими чемпионскими титулами и 25-го февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Пабло Сезар Кано (Мек), так что вряд ли в 02:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шахрам Гиясов (Узб) — Пабло Сезар Кано (Мек):

победа Шахрам Гиясов (Узб) – 1.091, ничья – 32, победа Пабло Сезар Кано (Мек) – 9.95

Прогноз на матч Шахрам Гиясов (Узб) – Пабло Сезар Кано (Мек) Бои, титульный бой, 25-го февраля :

Ставки по коэффициенту 1.091 окажутся выигрышными, если Шахрам Гиясов (Узб) станет победителем боя. Если выиграет Пабло Сезар Кано (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 9.95.

История личных встреч

На профессиональном ринге Шахрам Гиясов (Узб) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Шахрам Гиясов (Узб) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Шахрам Гиясов (Узб) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Шахрам Гиясов (Узб) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Шахрам Гиясов (Узб) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Пабло Сезар Кано (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Пабло Сезар Кано (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Пабло Сезар Кано (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Пабло Сезар Кано (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Пабло Сезар Кано (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Шахрам Гиясов (Узб) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Шахрам Гиясов (Узб) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Шахрам Гиясов (Узб) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Шахрам Гиясов (Узб) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Шахрам Гиясов (Узб) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Пабло Сезар Кано (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Пабло Сезар Кано (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Пабло Сезар Кано (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Пабло Сезар Кано (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Пабло Сезар Кано (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Пабло Сезар Кано (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Шахрам Гиясов (Узб) – Пабло Сезар Кано (Мек) 25.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Шахрам Гиясов (Узб) и Пабло Сезар Кано (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Шахрам Гиясов (Узб) и Пабло Сезар Кано (Мек). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Шахрам Гиясов (Узб) и Пабло Сезар Кано (Мек) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Шахрам Гиясов (Узб) и Пабло Сезар Кано (Мек) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Шахрам Гиясов (Узб) и Пабло Сезар Кано (Мек), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Шахрам Гиясов (Узб) выиграет бой.

Титульный бой Шахрам Гиясов (Узб) — Пабло Сезар Кано (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Пабло Сезар Кано (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Шахрам Гиясов (Узб)

Шахрам Гиясов (Узб) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Шахрам Гиясов (Узб) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Шахрам Гиясов (Узб) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Шахрам Гиясов (Узб) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Шахрам Гиясов (Узб) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Пабло Сезар Кано (Мек)

Сейчас Пабло Сезар Кано (Мек) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Пабло Сезар Кано (Мек) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Пабло Сезар Кано (Мек) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Пабло Сезар Кано (Мек) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Пабло Сезар Кано (Мек) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Шахрам Гиясов (Узб) — Пабло Сезар Кано (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 25-го февраля

Несмотря на то, что Шахрам Гиясов (Узб) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Пабло Сезар Кано (Мек) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Шахрам Гиясов (Узб) будет намного сильнее, чем Пабло Сезар Кано (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://evolvegame.ru/cat0-762850-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-deniel-evans-dzhordan-tompson-13-02-24/

http://rockaluga.ru/cat4-919074-prognoz-van-emstyeong-beneshovatotova-13-go-fevralya-2024-goda-stavki-i-koefficienty/