«Дук Рэган (США)» – «Брэндон Вальдес (Кол)». 03.03.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 03-го марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Дук Рэган (США) — Брэндон Вальдес (Кол). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Дук Рэган (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 03-го марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Дук Рэган (США) — Брэндон Вальдес (Кол). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дук Рэган (США) — Брэндон Вальдес (Кол):

победа Дук Рэган (США) – 1.34, ничья – 17, победа Брэндон Вальдес (Кол) – 3.325

Прогноз на матч Дук Рэган (США) – Брэндон Вальдес (Кол) Бои, титульный бой, 03-го марта :

Так как Дук Рэган (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.34. В то же время Брэндон Вальдес (Кол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.325.

История личных встреч

Дук Рэган (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Дук Рэган (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Дук Рэган (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Дук Рэган (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Дук Рэган (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Дук Рэган (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Дук Рэган (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Брэндон Вальдес (Кол) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Брэндон Вальдес (Кол) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Брэндон Вальдес (Кол) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Брэндон Вальдес (Кол) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Брэндон Вальдес (Кол) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Дук Рэган (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Дук Рэган (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Дук Рэган (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Дук Рэган (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Дук Рэган (США) валится с ног. К тому же, Дук Рэган (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Дук Рэган (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Брэндон Вальдес (Кол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Брэндон Вальдес (Кол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Брэндон Вальдес (Кол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Брэндон Вальдес (Кол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Брэндон Вальдес (Кол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Брэндон Вальдес (Кол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Брэндон Вальдес (Кол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дук Рэган (США) – Брэндон Вальдес (Кол) 03.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Дук Рэган (США) и Брэндон Вальдес (Кол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Дук Рэган (США) и Брэндон Вальдес (Кол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Дук Рэган (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Брэндон Вальдес (Кол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дук Рэган (США) и Брэндон Вальдес (Кол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дук Рэган (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Дук Рэган (США) — Брэндон Вальдес (Кол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Брэндон Вальдес (Кол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Дук Рэган (США)

На самом деле Дук Рэган (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Дук Рэган (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Дук Рэган (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Дук Рэган (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Дук Рэган (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Брэндон Вальдес (Кол)

Уже несколько лет Брэндон Вальдес (Кол) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Брэндон Вальдес (Кол) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Брэндон Вальдес (Кол) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Дук Рэган (США) — Брэндон Вальдес (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 03-го марта

Вряд ли Дук Рэган (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Брэндон Вальдес (Кол), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Дук Рэган (США) сейчас находится на пике формы, так что Брэндон Вальдес (Кол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Дук Рэган (США).

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