«Леви Ригтерс (Нид)» – «Уку Юржендал (Эст)». 09.03.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09-го марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Леви Ригтерс (Нид) — Уку Юржендал (Эст). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Леви Ригтерс (Нид) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 09-го марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Леви Ригтерс (Нид) — Уку Юржендал (Эст). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леви Ригтерс (Нид) — Уку Юржендал (Эст):

победа Леви Ригтерс (Нид) – 0, ничья – 0, победа Уку Юржендал (Эст) – 0

Прогноз на матч Леви Ригтерс (Нид) – Уку Юржендал (Эст) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Леви Ригтерс (Нид) станет победителем боя. Если выиграет Уку Юржендал (Эст), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Леви Ригтерс (Нид) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Леви Ригтерс (Нид) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Леви Ригтерс (Нид) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Леви Ригтерс (Нид) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Леви Ригтерс (Нид) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Леви Ригтерс (Нид) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Леви Ригтерс (Нид) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Уку Юржендал (Эст) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Уку Юржендал (Эст) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Уку Юржендал (Эст) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Уку Юржендал (Эст) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Уку Юржендал (Эст) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Леви Ригтерс (Нид) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Леви Ригтерс (Нид) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Леви Ригтерс (Нид) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Леви Ригтерс (Нид) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Леви Ригтерс (Нид) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Леви Ригтерс (Нид) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Уку Юржендал (Эст) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Уку Юржендал (Эст) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Уку Юржендал (Эст) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Уку Юржендал (Эст) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Уку Юржендал (Эст) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Леви Ригтерс (Нид) – Уку Юржендал (Эст) 09.03.24

Появление на ринге таких бойцов, как Леви Ригтерс (Нид) и Уку Юржендал (Эст) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Леви Ригтерс (Нид) и Уку Юржендал (Эст). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Леви Ригтерс (Нид) и Уку Юржендал (Эст). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Леви Ригтерс (Нид) и Уку Юржендал (Эст) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Леви Ригтерс (Нид) и Уку Юржендал (Эст) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Леви Ригтерс (Нид) и Уку Юржендал (Эст) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Леви Ригтерс (Нид) в данный момент сильнее, нежели Уку Юржендал (Эст), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Леви Ригтерс (Нид)

Хотя Леви Ригтерс (Нид) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Леви Ригтерс (Нид) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Леви Ригтерс (Нид) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Леви Ригтерс (Нид) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Леви Ригтерс (Нид) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Уку Юржендал (Эст)

Последний раз Уку Юржендал (Эст) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Уку Юржендал (Эст) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Уку Юржендал (Эст) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Уку Юржендал (Эст) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Уку Юржендал (Эст)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Уку Юржендал (Эст) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Леви Ригтерс (Нид) — Уку Юржендал (Эст). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го марта

Спортивные эксперты считают, что Леви Ригтерс (Нид) сейчас намного сильнее, чем Уку Юржендал (Эст), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Леви Ригтерс (Нид) — Уку Юржендал (Эст) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Леви Ригтерс (Нид) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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