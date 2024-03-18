«Такеши Иноуэ (Япо)» – «Вэйд Раян (Авс)». 18.03.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18-го марта должен состояться бой Такеши Иноуэ (Япо) — Вэйд Раян (Авс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 12:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Такеши Иноуэ (Япо) и Вэйд Раян (Авс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Такеши Иноуэ (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18-го марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Вэйд Раян (Авс), так что вряд ли в 12:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Такеши Иноуэ (Япо) — Вэйд Раян (Авс):

победа Такеши Иноуэ (Япо) – 1.1, ничья – 21, победа Вэйд Раян (Авс) – 8.4

Прогноз на матч Такеши Иноуэ (Япо) – Вэйд Раян (Авс) Бои, титульный бой, 18-го марта :

Ставки по коэффициенту 1.1 окажутся выигрышными, если Такеши Иноуэ (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Вэйд Раян (Авс), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 8.4.

История личных встреч

В свои 32 года Такеши Иноуэ (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Такеши Иноуэ (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Такеши Иноуэ (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Такеши Иноуэ (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Такеши Иноуэ (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Вэйд Раян (Авс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Вэйд Раян (Авс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Вэйд Раян (Авс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Вэйд Раян (Авс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Вэйд Раян (Авс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Такеши Иноуэ (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Такеши Иноуэ (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Такеши Иноуэ (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Такеши Иноуэ (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Вэйд Раян (Авс) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Вэйд Раян (Авс) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Вэйд Раян (Авс) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Вэйд Раян (Авс) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Вэйд Раян (Авс) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Такеши Иноуэ (Япо) – Вэйд Раян (Авс) 18.03.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Такеши Иноуэ (Япо) и Вэйд Раян (Авс). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Такеши Иноуэ (Япо) и Вэйд Раян (Авс) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Такеши Иноуэ (Япо) и Вэйд Раян (Авс) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Такеши Иноуэ (Япо) и Вэйд Раян (Авс) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Такеши Иноуэ (Япо) и Вэйд Раян (Авс) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Такеши Иноуэ (Япо) — Вэйд Раян (Авс) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Вэйд Раян (Авс) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Такеши Иноуэ (Япо) — Вэйд Раян (Авс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Вэйд Раян (Авс).

Такеши Иноуэ (Япо)

Как бы Такеши Иноуэ (Япо) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Такеши Иноуэ (Япо) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Такеши Иноуэ (Япо) дрался на ринге только с представителями своей страны. Такеши Иноуэ (Япо) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Такеши Иноуэ (Япо) совершенно не работает над собственной защитой.

Вэйд Раян (Авс)

Никаких высот Вэйд Раян (Авс) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Вэйд Раян (Авс) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Вэйд Раян (Авс) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Вэйд Раян (Авс) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Такеши Иноуэ (Япо) — Вэйд Раян (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 18-го марта

В этом поединке Такеши Иноуэ (Япо) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Вэйд Раян (Авс), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Такеши Иноуэ (Япо) легко справится с таким соперником, как Вэйд Раян (Авс). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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