Павел Циас — Гаспар Зимбрек-Туркович: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз и ставка на матч Павел Циас — Гаспар Зимбрек-Туркович 08.03.2020

08.03.2020 в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Павел Циас , а противостоять в этом поединке будет Гаспар Зимбрек-Туркович.



Судья теннисного матча Павел Циас — Гаспар Зимбрек-Туркович должен дать знак о старте игры в 12:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08.03.2020, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Павел Циас и Гаспар Зимбрек-Туркович более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Павел Циас имеет четыре победы, то Гаспар Зимбрек-Туркович может похвастаться лишь двумя победами.



Павел Циас — Гаспар Зимбрек-Туркович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 08.03.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Павел Циас и Гаспар Зимбрек-Туркович. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Павел Циас имеет на своем счету три победы, Гаспар Зимбрек-Туркович может похвастаться четырьмя.

Павел Циас

Пока Павел Циас не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Павел Циас находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Павел Циас будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Павел Циас довольно неплохо играет на данном покрытии.



Гаспар Зимбрек-Туркович

На этом турнире Гаспар Зимбрек-Туркович играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Гаспар Зимбрек-Туркович все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Гаспар Зимбрек-Туркович не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Гаспар Зимбрек-Туркович уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Гаспар Зимбрек-Туркович на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Гаспар Зимбрек-Туркович пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Павел Циас — Гаспар Зимбрек-Туркович. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Павел Циас и Гаспар Зимбрек-Туркович уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Павел Циас — Гаспар Зимбрек-Туркович 08.03.2020

Павел Циас

Несмотря на внушительный возраст, Павел Циас демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Павел Циас гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Павел Циас обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Павел Циас снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Павел Циас может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Гаспар Зимбрек-Туркович

Этот сезон Гаспар Зимбрек-Туркович проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Гаспар Зимбрек-Туркович снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Гаспар Зимбрек-Туркович слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Гаспар Зимбрек-Туркович допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Павел Циас — Гаспар Зимбрек-Туркович Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Павел Циас и Гаспар Зимбрек-Туркович аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Павел Циас и Гаспар Зимбрек-Туркович обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Павел Циас и Гаспар Зимбрек-Туркович постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Павел Циас — Гаспар Зимбрек-Туркович: погода помешает показать хороший теннис

Павел Циас и Гаспар Зимбрек-Туркович которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Павел Циас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гаспар Зимбрек-Туркович хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Павел Циас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гаспар Зимбрек-Туркович умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Павел Циас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гаспар Зимбрек-Туркович вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Павел Циас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Павел Циас — Гаспар Зимбрек-Туркович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Павел Циас и Гаспар Зимбрек-Туркович букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Павел Циас и Гаспар Зимбрек-Туркович проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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