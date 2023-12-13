Цзе Цуи — Шунсукэ Накагава: кто пройдет в следующий раунд?

Цзе Цуи — Шунсукэ Накагава (21 марта), ставки и коэффициенты

21 марта в 05:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Цзе Цуи , а противостоять в этом поединке будет Шунсукэ Накагава.



Теннисное противостояние Цзе Цуи — Шунсукэ Накагава пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 21 марта. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 05:35 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Цзе Цуи является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Цзе Цуи — Шунсукэ Накагава. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Цзе Цуи — Шунсукэ Накагава запланирован организаторами турнира на 21 марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 05:35 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Цзе Цуи и Шунсукэ Накагава встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Цзе Цуи имеет три победы при одном поражении.

Цзе Цуи

Так как Цзе Цуи выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Цзе Цуи снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Цзе Цуи, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Цзе Цуи чем-то удивить, пока не ясно.



Шунсукэ Накагава

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Шунсукэ Накагава на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Шунсукэ Накагава демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Шунсукэ Накагава имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Шунсукэ Накагава намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Шунсукэ Накагава не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Шунсукэ Накагава будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Шунсукэ Накагава и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Шунсукэ Накагава умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Цзе Цуи — Шунсукэ Накагава 21 марта

Цзе Цуи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Цзе Цуи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Цзе Цуи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Цзе Цуи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Цзе Цуи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Цзе Цуи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Цзе Цуи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Цзе Цуи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Шунсукэ Накагава

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Шунсукэ Накагава все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Шунсукэ Накагава сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Шунсукэ Накагава все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Шунсукэ Накагава предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Цзе Цуи — Шунсукэ Накагава Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Цзе Цуи и Шунсукэ Накагава начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Цзе Цуи и Шунсукэ Накагава показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Цзе Цуи и Шунсукэ Накагава провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Цзе Цуи и Шунсукэ Накагава действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Цзе Цуи — Шунсукэ Накагава: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Цзе Цуи и Шунсукэ Накагава, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Цзе Цуи сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Шунсукэ Накагава имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Цзе Цуи – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Цзе Цуи и Шунсукэ Накагава на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Цзе Цуи — Шунсукэ Накагава. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Цзе Цуи и Шунсукэ Накагава, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-769153-stavki-na-match-yuy-shan-alessiya-popesku-prognoz-na-tennis-ot-20-03-24/