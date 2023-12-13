Аверлаг/Миязаки — Сильва/Тихонова: порядок побьёт класс

Прогноз и ставка на матч Аверлаг/Миязаки — Сильва/Тихонова 21-го марта

21-го марта в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аверлаг/Миязаки , а противостоять в этом поединке будет Сильва/Тихонова.



Так как Аверлаг/Миязаки в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Сильва/Тихонова, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 21-го марта. Но, доказать обратное Аверлаг/Миязаки все же сможет в 15:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аверлаг/Миязаки — Сильва/Тихонова:

21-го марта пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Аверлаг/Миязаки — Сильва/Тихонова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Сильва/Тихонова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Сильва/Тихонова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Аверлаг/Миязаки

На данный момент Аверлаг/Миязаки является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Аверлаг/Миязаки однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Аверлаг/Миязаки демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Аверлаг/Миязаки хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Аверлаг/Миязаки часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Сильва/Тихонова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Сильва/Тихонова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Сильва/Тихонова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Сильва/Тихонова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Сильва/Тихонова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Сильва/Тихонова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Сильва/Тихонова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Сильва/Тихонова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Сильва/Тихонова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Аверлаг/Миязаки и Сильва/Тихонова. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Аверлаг/Миязаки и Сильва/Тихонова в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Аверлаг/Миязаки и Сильва/Тихонова имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Аверлаг/Миязаки — Сильва/Тихонова 21-го марта

Аверлаг/Миязаки

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Аверлаг/Миязаки, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Аверлаг/Миязаки уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Аверлаг/Миязаки старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Аверлаг/Миязаки, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Аверлаг/Миязаки не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Аверлаг/Миязаки все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Аверлаг/Миязаки точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Сильва/Тихонова

В этом сезоне Сильва/Тихонова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Сильва/Тихонова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Сильва/Тихонова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Сильва/Тихонова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Сильва/Тихонова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Аверлаг/Миязаки — Сильва/Тихонова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Аверлаг/Миязаки и Сильва/Тихонова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Аверлаг/Миязаки и Сильва/Тихонова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Аверлаг/Миязаки и Сильва/Тихонова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Аверлаг/Миязаки и Сильва/Тихонова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Аверлаг/Миязаки — Сильва/Тихонова: порядок побьёт класс

Аверлаг/Миязаки и Сильва/Тихонова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аверлаг/Миязаки имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сильва/Тихонова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аверлаг/Миязаки. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сильва/Тихонова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аверлаг/Миязаки довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сильва/Тихонова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аверлаг/Миязаки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аверлаг/Миязаки — Сильва/Тихонова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Аверлаг/Миязаки и Сильва/Тихонова.



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