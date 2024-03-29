«Мо Хтет Аунг (Мья)» – «Томоя Маруяма (Япо)». 29.03.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 29 марта состоится интересный поединок Мо Хтет Аунг (Мья) — Томоя Маруяма (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 29 марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мо Хтет Аунг (Мья) — Томоя Маруяма (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мо Хтет Аунг (Мья) — Томоя Маруяма (Япо):

победа Мо Хтет Аунг (Мья) – 0, ничья – 0, победа Томоя Маруяма (Япо) – 0

Прогноз на матч Мо Хтет Аунг (Мья) – Томоя Маруяма (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мо Хтет Аунг (Мья) не очень выгодно, а вот Томоя Маруяма (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мо Хтет Аунг (Мья) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мо Хтет Аунг (Мья) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мо Хтет Аунг (Мья) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мо Хтет Аунг (Мья) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мо Хтет Аунг (Мья) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Томоя Маруяма (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Томоя Маруяма (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Томоя Маруяма (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Томоя Маруяма (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Томоя Маруяма (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Мо Хтет Аунг (Мья) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мо Хтет Аунг (Мья) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мо Хтет Аунг (Мья) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мо Хтет Аунг (Мья) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мо Хтет Аунг (Мья) валится с ног. К тому же, Мо Хтет Аунг (Мья) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мо Хтет Аунг (Мья) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Томоя Маруяма (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Томоя Маруяма (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Томоя Маруяма (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Томоя Маруяма (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Томоя Маруяма (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Томоя Маруяма (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Мо Хтет Аунг (Мья) – Томоя Маруяма (Япо) 29.03.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мо Хтет Аунг (Мья) и Томоя Маруяма (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мо Хтет Аунг (Мья) и Томоя Маруяма (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мо Хтет Аунг (Мья) и Томоя Маруяма (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мо Хтет Аунг (Мья) и Томоя Маруяма (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мо Хтет Аунг (Мья) — Томоя Маруяма (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Томоя Маруяма (Япо) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Мо Хтет Аунг (Мья) в данный момент сильнее, нежели Томоя Маруяма (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Мо Хтет Аунг (Мья)

Мо Хтет Аунг (Мья) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Мо Хтет Аунг (Мья) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Мо Хтет Аунг (Мья) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Мо Хтет Аунг (Мья) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Мо Хтет Аунг (Мья) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Томоя Маруяма (Япо)

В своей карьере Томоя Маруяма (Япо) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Томоя Маруяма (Япо) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Томоя Маруяма (Япо) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Томоя Маруяма (Япо) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Мо Хтет Аунг (Мья) — Томоя Маруяма (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 марта

Спортивные эксперты считают, что Мо Хтет Аунг (Мья) сейчас намного сильнее, чем Томоя Маруяма (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Мо Хтет Аунг (Мья) — Томоя Маруяма (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мо Хтет Аунг (Мья) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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