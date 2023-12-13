«Анте Делия (Хор)» – «Валентин Молдавский (Рос)». 05.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 05-го апреля 2024 года должен состояться бой Анте Делия (Хор) — Валентин Молдавский (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Анте Делия (Хор) и Валентин Молдавский (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 05:00 по московскому времени Анте Делия (Хор) и Валентин Молдавский (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 05-го апреля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Анте Делия (Хор) и Валентин Молдавский (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Анте Делия (Хор).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анте Делия (Хор) — Валентин Молдавский (Рос):

победа Анте Делия (Хор) – 0, ничья – 0, победа Валентин Молдавский (Рос) – 0

Прогноз на матч Анте Делия (Хор) – Валентин Молдавский (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05-го апреля 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Анте Делия (Хор) — Валентин Молдавский (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Анте Делия (Хор) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Анте Делия (Хор) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Анте Делия (Хор) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Анте Делия (Хор) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Анте Делия (Хор) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Валентин Молдавский (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Валентин Молдавский (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Валентин Молдавский (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Валентин Молдавский (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Валентин Молдавский (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Анте Делия (Хор) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Анте Делия (Хор) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Анте Делия (Хор) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Анте Делия (Хор) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Анте Делия (Хор) валится с ног. К тому же, Анте Делия (Хор) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Анте Делия (Хор) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Валентин Молдавский (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Валентин Молдавский (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Валентин Молдавский (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Валентин Молдавский (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Анте Делия (Хор) – Валентин Молдавский (Рос) 05.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Анте Делия (Хор) и Валентин Молдавский (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Анте Делия (Хор) и Валентин Молдавский (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Анте Делия (Хор) и Валентин Молдавский (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Анте Делия (Хор) и Валентин Молдавский (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Анте Делия (Хор) — Валентин Молдавский (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Валентин Молдавский (Рос) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Анте Делия (Хор) — Валентин Молдавский (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Валентин Молдавский (Рос).

Анте Делия (Хор)

В своей профессиональной карьере Анте Делия (Хор) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Анте Делия (Хор) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Анте Делия (Хор) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Анте Делия (Хор) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Анте Делия (Хор) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Валентин Молдавский (Рос)

На сегодняшний день Валентин Молдавский (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Валентин Молдавский (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Валентин Молдавский (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Валентин Молдавский (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Анте Делия (Хор) — Валентин Молдавский (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05-го апреля 2024 года

В этом поединке Анте Делия (Хор) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Валентин Молдавский (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Анте Делия (Хор) легко справится с таким соперником, как Валентин Молдавский (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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