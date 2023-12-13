Пески/Шрофф — Дартрон/Рувруа. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.04.24)

Пески/Шрофф — Дартрон/Рувруа (04-го апреля 2024 года), ставки и коэффициенты

04-го апреля 2024 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пески/Шрофф , а противостоять в этом поединке будет Дартрон/Рувруа.



Так как Пески/Шрофф в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Дартрон/Рувруа, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04-го апреля 2024 года. Но, доказать обратное Пески/Шрофф все же сможет в 13:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Пески/Шрофф — Дартрон/Рувруа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 04-го апреля 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Пески/Шрофф — Дартрон/Рувруа вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Пески/Шрофф и Дартрон/Рувруа не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:00 по МСК.

Пески/Шрофф

На данный момент Пески/Шрофф является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Пески/Шрофф однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Пески/Шрофф демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Пески/Шрофф хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Пески/Шрофф часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Дартрон/Рувруа

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дартрон/Рувруа на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дартрон/Рувруа демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дартрон/Рувруа имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дартрон/Рувруа намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дартрон/Рувруа не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дартрон/Рувруа будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дартрон/Рувруа и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дартрон/Рувруа умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Пески/Шрофф — Дартрон/Рувруа

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Пески/Шрофф и Дартрон/Рувруа впервые будут встречаться между собой. Если Пески/Шрофф уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дартрон/Рувруа пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Пески/Шрофф демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Пески/Шрофф – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Пески/Шрофф — Дартрон/Рувруа. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.04.24)

Пески/Шрофф

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Пески/Шрофф выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Пески/Шрофф всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Пески/Шрофф уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Пески/Шрофф занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Пески/Шрофф больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Пески/Шрофф имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Дартрон/Рувруа

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Дартрон/Рувруа хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Дартрон/Рувруа никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Дартрон/Рувруа сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Дартрон/Рувруа всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Пески/Шрофф — Дартрон/Рувруа Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пески/Шрофф и Дартрон/Рувруа аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Пески/Шрофф и Дартрон/Рувруа обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Пески/Шрофф и Дартрон/Рувруа постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Пески/Шрофф — Дартрон/Рувруа: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Пески/Шрофф и Дартрон/Рувруа из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Дартрон/Рувруа относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Дартрон/Рувруа проводит второй или третий матч. А вот Пески/Шрофф как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Пески/Шрофф, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Пески/Шрофф без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Пески/Шрофф вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пески/Шрофф — Дартрон/Рувруа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Пески/Шрофф и Дартрон/Рувруа. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Пески/Шрофф и для Дартрон/Рувруа, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-779405-marko-chekkinato-bernabe-sapata-miralles-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-04-04-24/