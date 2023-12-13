Бритто/Сарайва Дос Сантос — Виллануэва/Тэйлор. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.04.24)

Прогноз и ставка на матч Бритто/Сарайва Дос Сантос — Виллануэва/Тэйлор 04-го апреля 2024 года

04-го апреля 2024 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бритто/Сарайва Дос Сантос , а противостоять в этом поединке будет Виллануэва/Тэйлор.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 04-го апреля 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бритто/Сарайва Дос Сантос — Виллануэва/Тэйлор. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бритто/Сарайва Дос Сантос, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бритто/Сарайва Дос Сантос — Виллануэва/Тэйлор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

04-го апреля 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Бритто/Сарайва Дос Сантос — Виллануэва/Тэйлор. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Виллануэва/Тэйлор, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Виллануэва/Тэйлор выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Бритто/Сарайва Дос Сантос

Бритто/Сарайва Дос Сантос отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Бритто/Сарайва Дос Сантос проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Бритто/Сарайва Дос Сантос проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Бритто/Сарайва Дос Сантос играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Бритто/Сарайва Дос Сантос больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Виллануэва/Тэйлор

Нынешняя форма, которую демонстрирует Виллануэва/Тэйлор еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Виллануэва/Тэйлор постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Виллануэва/Тэйлор пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Виллануэва/Тэйлор не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Виллануэва/Тэйлор не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Бритто/Сарайва Дос Сантос» — «Виллануэва/Тэйлор»: прогноз автора

Бритто/Сарайва Дос Сантос и Виллануэва/Тэйлор – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Бритто/Сарайва Дос Сантос — Виллануэва/Тэйлор. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.04.24)

Бритто/Сарайва Дос Сантос

Бритто/Сарайва Дос Сантос не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Бритто/Сарайва Дос Сантос любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Бритто/Сарайва Дос Сантос умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Бритто/Сарайва Дос Сантос не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Бритто/Сарайва Дос Сантос умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Виллануэва/Тэйлор

Виллануэва/Тэйлор лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Виллануэва/Тэйлор играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Виллануэва/Тэйлор начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Виллануэва/Тэйлор выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Виллануэва/Тэйлор сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бритто/Сарайва Дос Сантос — Виллануэва/Тэйлор Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бритто/Сарайва Дос Сантос и Виллануэва/Тэйлор начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бритто/Сарайва Дос Сантос и Виллануэва/Тэйлор показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бритто/Сарайва Дос Сантос и Виллануэва/Тэйлор провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бритто/Сарайва Дос Сантос и Виллануэва/Тэйлор действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бритто/Сарайва Дос Сантос — Виллануэва/Тэйлор: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бритто/Сарайва Дос Сантос и Виллануэва/Тэйлор из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Виллануэва/Тэйлор относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Виллануэва/Тэйлор проводит второй или третий матч. А вот Бритто/Сарайва Дос Сантос как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бритто/Сарайва Дос Сантос, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бритто/Сарайва Дос Сантос без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бритто/Сарайва Дос Сантос вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бритто/Сарайва Дос Сантос — Виллануэва/Тэйлор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бритто/Сарайва Дос Сантос и Виллануэва/Тэйлор, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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