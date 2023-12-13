«Оскар Алан Перес (США)» – «Джеремайя Льюис Уоттс (США)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06-го апреля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Оскар Алан Перес (США) — Джеремайя Льюис Уоттс (США). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Оскар Алан Перес (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 01:00 по московскому времени Оскар Алан Перес (США) и Джеремайя Льюис Уоттс (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06-го апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Оскар Алан Перес (США) и Джеремайя Льюис Уоттс (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Оскар Алан Перес (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Алан Перес (США) — Джеремайя Льюис Уоттс (США):

победа Оскар Алан Перес (США) – 0, ничья – 0, победа Джеремайя Льюис Уоттс (США) – 0

Прогноз на матч Оскар Алан Перес (США) – Джеремайя Льюис Уоттс (США) Бои, титульный бой, 06-го апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Оскар Алан Перес (США) станет победителем боя. Если выиграет Джеремайя Льюис Уоттс (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Оскар Алан Перес (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Оскар Алан Перес (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Оскар Алан Перес (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Оскар Алан Перес (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Джеремайя Льюис Уоттс (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джеремайя Льюис Уоттс (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джеремайя Льюис Уоттс (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джеремайя Льюис Уоттс (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джеремайя Льюис Уоттс (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Оскар Алан Перес (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Оскар Алан Перес (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Оскар Алан Перес (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Оскар Алан Перес (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Оскар Алан Перес (США) валится с ног. К тому же, Оскар Алан Перес (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Оскар Алан Перес (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Джеремайя Льюис Уоттс (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джеремайя Льюис Уоттс (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джеремайя Льюис Уоттс (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джеремайя Льюис Уоттс (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джеремайя Льюис Уоттс (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Оскар Алан Перес (США) – Джеремайя Льюис Уоттс (США) 06.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Оскар Алан Перес (США) и Джеремайя Льюис Уоттс (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Оскар Алан Перес (США) и Джеремайя Льюис Уоттс (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Оскар Алан Перес (США) и Джеремайя Льюис Уоттс (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Оскар Алан Перес (США) и Джеремайя Льюис Уоттс (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Оскар Алан Перес (США) и Джеремайя Льюис Уоттс (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Оскар Алан Перес (США) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Оскар Алан Перес (США) — Джеремайя Льюис Уоттс (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джеремайя Льюис Уоттс (США).

Оскар Алан Перес (США)

Как бы Оскар Алан Перес (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Оскар Алан Перес (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Оскар Алан Перес (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Оскар Алан Перес (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Оскар Алан Перес (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Джеремайя Льюис Уоттс (США)

Уже несколько лет Джеремайя Льюис Уоттс (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джеремайя Льюис Уоттс (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джеремайя Льюис Уоттс (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Оскар Алан Перес (США) — Джеремайя Льюис Уоттс (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 06-го апреля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Оскар Алан Перес (США) — Джеремайя Льюис Уоттс (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Оскар Алан Перес (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Оскар Алан Перес (США) — Джеремайя Льюис Уоттс (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Оскар Алан Перес (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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