«Джереми Пакатив (Фил)» – «Шуо Ванг (Кит)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 06-го апреля состоится интересный поединок Джереми Пакатив (Фил) — Шуо Ванг (Кит), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:05 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 06-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джереми Пакатив (Фил) — Шуо Ванг (Кит). По Москве начало данного поединка будет в 03:05, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джереми Пакатив (Фил) — Шуо Ванг (Кит):

победа Джереми Пакатив (Фил) – 0, ничья – 0, победа Шуо Ванг (Кит) – 0

Прогноз на матч Джереми Пакатив (Фил) – Шуо Ванг (Кит) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Джереми Пакатив (Фил) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Шуо Ванг (Кит) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джереми Пакатив (Фил) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джереми Пакатив (Фил) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джереми Пакатив (Фил) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джереми Пакатив (Фил) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джереми Пакатив (Фил) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Шуо Ванг (Кит) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шуо Ванг (Кит) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шуо Ванг (Кит) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шуо Ванг (Кит) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шуо Ванг (Кит) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Джереми Пакатив (Фил) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джереми Пакатив (Фил) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джереми Пакатив (Фил) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джереми Пакатив (Фил) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Шуо Ванг (Кит) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Шуо Ванг (Кит) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Шуо Ванг (Кит) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Шуо Ванг (Кит) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Шуо Ванг (Кит) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Шуо Ванг (Кит) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Шуо Ванг (Кит) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джереми Пакатив (Фил) – Шуо Ванг (Кит) 06.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джереми Пакатив (Фил) и Шуо Ванг (Кит). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джереми Пакатив (Фил) и Шуо Ванг (Кит) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джереми Пакатив (Фил) и Шуо Ванг (Кит) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джереми Пакатив (Фил) будет намного сильнее, чем Шуо Ванг (Кит), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Джереми Пакатив (Фил) — Шуо Ванг (Кит) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Шуо Ванг (Кит), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джереми Пакатив (Фил)

Хотя Джереми Пакатив (Фил) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джереми Пакатив (Фил) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джереми Пакатив (Фил) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джереми Пакатив (Фил) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джереми Пакатив (Фил) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Шуо Ванг (Кит)

В данный момент Шуо Ванг (Кит) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Шуо Ванг (Кит) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Шуо Ванг (Кит) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Шуо Ванг (Кит) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джереми Пакатив (Фил) — Шуо Ванг (Кит). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го апреля

Вряд ли Джереми Пакатив (Фил) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Шуо Ванг (Кит), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джереми Пакатив (Фил) и Шуо Ванг (Кит), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джереми Пакатив (Фил) выиграет бой.

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