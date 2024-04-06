«Себастьян Раевский (Пол)» – «Аймар Гуи (Фра)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Себастьян Раевский (Пол) — Аймар Гуи (Фра) на 06 апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Себастьян Раевский (Пол) и Аймар Гуи (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Себастьян Раевский (Пол) — Аймар Гуи (Фра) пройдет 06 апреля, и можно не сомневаться, что в 20:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Себастьян Раевский (Пол) имеет две победы нокаутом, а Аймар Гуи (Фра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Себастьян Раевский (Пол) — Аймар Гуи (Фра):

победа Себастьян Раевский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Аймар Гуи (Фра) – 0

Прогноз на матч Себастьян Раевский (Пол) – Аймар Гуи (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06 апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Себастьян Раевский (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Аймар Гуи (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Себастьян Раевский (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Себастьян Раевский (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Себастьян Раевский (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Себастьян Раевский (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Себастьян Раевский (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Себастьян Раевский (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Аймар Гуи (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Аймар Гуи (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Аймар Гуи (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Аймар Гуи (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Аймар Гуи (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Себастьян Раевский (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Себастьян Раевский (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Себастьян Раевский (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Себастьян Раевский (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Себастьян Раевский (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Аймар Гуи (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Аймар Гуи (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Аймар Гуи (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Аймар Гуи (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Аймар Гуи (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Аймар Гуи (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Себастьян Раевский (Пол) – Аймар Гуи (Фра) 06.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Себастьян Раевский (Пол) и Аймар Гуи (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Себастьян Раевский (Пол) и Аймар Гуи (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Себастьян Раевский (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Аймар Гуи (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Себастьян Раевский (Пол) и Аймар Гуи (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Себастьян Раевский (Пол) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Себастьян Раевский (Пол) — Аймар Гуи (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Аймар Гуи (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Себастьян Раевский (Пол)

Свою самую выдающуюся победу Себастьян Раевский (Пол) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Себастьян Раевский (Пол) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Себастьян Раевский (Пол) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Себастьян Раевский (Пол) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Себастьян Раевский (Пол) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Аймар Гуи (Фра)

Уже несколько лет Аймар Гуи (Фра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Аймар Гуи (Фра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Аймар Гуи (Фра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Себастьян Раевский (Пол) — Аймар Гуи (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06 апреля

В настоящее время Себастьян Раевский (Пол) и Аймар Гуи (Фра) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Себастьян Раевский (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Себастьян Раевский (Пол) и Аймар Гуи (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Себастьян Раевский (Пол) выиграет бой.

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