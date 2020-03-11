Баталья/Сервантес-Уэгун — Алтуна/Уиллис. Прогноз, ставки на матч. ITF (12.03.20)

12 марта в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баталья/Сервантес-Уэгун , а противостоять в этом поединке будет Алтуна/Уиллис.



Судья теннисного матча Баталья/Сервантес-Уэгун — Алтуна/Уиллис должен дать знак о старте игры в 10:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 12 марта, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Баталья/Сервантес-Уэгун и Алтуна/Уиллис более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Баталья/Сервантес-Уэгун имеет четыре победы, то Алтуна/Уиллис может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Баталья/Сервантес-Уэгун — Алтуна/Уиллис:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 12 марта, ведь именно в этот день на корте встречаются Баталья/Сервантес-Уэгун и Алтуна/Уиллис. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Баталья/Сервантес-Уэгун имеет на своем счету три победы, Алтуна/Уиллис может похвастаться четырьмя.

Баталья/Сервантес-Уэгун

Баталья/Сервантес-Уэгун отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Баталья/Сервантес-Уэгун проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Баталья/Сервантес-Уэгун проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Баталья/Сервантес-Уэгун играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Баталья/Сервантес-Уэгун больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Алтуна/Уиллис

На этом турнире Алтуна/Уиллис играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Алтуна/Уиллис все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Алтуна/Уиллис не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Алтуна/Уиллис уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Алтуна/Уиллис на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Алтуна/Уиллис пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Баталья/Сервантес-Уэгун — Алтуна/Уиллис

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Баталья/Сервантес-Уэгун и Алтуна/Уиллис. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Баталья/Сервантес-Уэгун и Алтуна/Уиллис продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Баталья/Сервантес-Уэгун — Алтуна/Уиллис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.20)

Баталья/Сервантес-Уэгун

Несмотря на внушительный возраст, Баталья/Сервантес-Уэгун демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Баталья/Сервантес-Уэгун гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Баталья/Сервантес-Уэгун обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Баталья/Сервантес-Уэгун снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Баталья/Сервантес-Уэгун может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Алтуна/Уиллис

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Алтуна/Уиллис хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Алтуна/Уиллис никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Алтуна/Уиллис сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Алтуна/Уиллис всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Баталья/Сервантес-Уэгун — Алтуна/Уиллис Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Баталья/Сервантес-Уэгун и Алтуна/Уиллис. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Баталья/Сервантес-Уэгун и Алтуна/Уиллис встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Баталья/Сервантес-Уэгун и Алтуна/Уиллис довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Баталья/Сервантес-Уэгун и Алтуна/Уиллис подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Баталья/Сервантес-Уэгун — Алтуна/Уиллис: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Баталья/Сервантес-Уэгун имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Баталья/Сервантес-Уэгун и Алтуна/Уиллис отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алтуна/Уиллис в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Баталья/Сервантес-Уэгун превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алтуна/Уиллис сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Баталья/Сервантес-Уэгун гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баталья/Сервантес-Уэгун — Алтуна/Уиллис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Баталья/Сервантес-Уэгун и Алтуна/Уиллис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Баталья/Сервантес-Уэгун и для Алтуна/Уиллис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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