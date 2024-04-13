«Роб Уилкинсон (Авс)» – «Том Бриз (Анг)». 13.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13-го апреля состоится интересный поединок Роб Уилкинсон (Авс) — Том Бриз (Анг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 05:00 по московскому времени Роб Уилкинсон (Авс) и Том Бриз (Анг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13-го апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Роб Уилкинсон (Авс) и Том Бриз (Анг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Роб Уилкинсон (Авс).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роб Уилкинсон (Авс) — Том Бриз (Анг):

победа Роб Уилкинсон (Авс) – 0, ничья – 0, победа Том Бриз (Анг) – 0

Прогноз на матч Роб Уилкинсон (Авс) – Том Бриз (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Роб Уилкинсон (Авс) станет победителем боя. Если выиграет Том Бриз (Анг), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Роб Уилкинсон (Авс) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Роб Уилкинсон (Авс) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Роб Уилкинсон (Авс) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Роб Уилкинсон (Авс) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Том Бриз (Анг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Том Бриз (Анг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Том Бриз (Анг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Том Бриз (Анг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Том Бриз (Анг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Роб Уилкинсон (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Роб Уилкинсон (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Роб Уилкинсон (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Роб Уилкинсон (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Том Бриз (Анг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Том Бриз (Анг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Том Бриз (Анг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Том Бриз (Анг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Том Бриз (Анг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Роб Уилкинсон (Авс) – Том Бриз (Анг) 13.04.24

Появление на ринге таких бойцов, как Роб Уилкинсон (Авс) и Том Бриз (Анг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Роб Уилкинсон (Авс) и Том Бриз (Анг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Роб Уилкинсон (Авс) и Том Бриз (Анг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Роб Уилкинсон (Авс) и Том Бриз (Анг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Роб Уилкинсон (Авс) и Том Бриз (Анг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Роб Уилкинсон (Авс) сейчас находится на пике формы, так что Том Бриз (Анг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Роб Уилкинсон (Авс).

Спортивные прогнозисты считают, что Роб Уилкинсон (Авс) в данный момент сильнее, нежели Том Бриз (Анг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Роб Уилкинсон (Авс)

Роб Уилкинсон (Авс) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Роб Уилкинсон (Авс) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Роб Уилкинсон (Авс) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Роб Уилкинсон (Авс) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Роб Уилкинсон (Авс) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Том Бриз (Анг)

В данный момент Том Бриз (Анг) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Том Бриз (Анг) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Том Бриз (Анг) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Том Бриз (Анг) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Роб Уилкинсон (Авс) — Том Бриз (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го апреля

Никто не сомневается, что Роб Уилкинсон (Авс) намного сильнее, чем Том Бриз (Анг), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Роб Уилкинсон (Авс) — Том Бриз (Анг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Роб Уилкинсон (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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