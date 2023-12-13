«Тосики Симомати (Япо)» – «Тулио Деканарудо (Япо)». 13.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тосики Симомати (Япо) проведет 13.04.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Тулио Деканарудо (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 09:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Тосики Симомати (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13.04.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Тулио Деканарудо (Япо), так что вряд ли в 09:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тосики Симомати (Япо) — Тулио Деканарудо (Япо):

победа Тосики Симомати (Япо) – 1.118, ничья – 27, победа Тулио Деканарудо (Япо) – 6.61

Прогноз на матч Тосики Симомати (Япо) – Тулио Деканарудо (Япо) Бои, титульный бой, 13.04.2024 :

По коэффициенту 1.118 ставить на то, что выиграет Тосики Симомати (Япо) не очень выгодно, а вот Тулио Деканарудо (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 6.61.

История личных встреч

Тосики Симомати (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тосики Симомати (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тосики Симомати (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тосики Симомати (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тосики Симомати (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тосики Симомати (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тосики Симомати (Япо) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Тулио Деканарудо (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Тулио Деканарудо (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Тулио Деканарудо (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Тулио Деканарудо (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Тулио Деканарудо (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Тосики Симомати (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тосики Симомати (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тосики Симомати (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тосики Симомати (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тосики Симомати (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тосики Симомати (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Тулио Деканарудо (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Тулио Деканарудо (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Тулио Деканарудо (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Тулио Деканарудо (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Тулио Деканарудо (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Тулио Деканарудо (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Тосики Симомати (Япо) – Тулио Деканарудо (Япо) 13.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Тосики Симомати (Япо) и Тулио Деканарудо (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тосики Симомати (Япо) и Тулио Деканарудо (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тосики Симомати (Япо) и Тулио Деканарудо (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тосики Симомати (Япо) и Тулио Деканарудо (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Тосики Симомати (Япо) — Тулио Деканарудо (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тосики Симомати (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Тосики Симомати (Япо) в данный момент сильнее, нежели Тулио Деканарудо (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тосики Симомати (Япо)

Тосики Симомати (Япо) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Тосики Симомати (Япо) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Тосики Симомати (Япо) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Тосики Симомати (Япо) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Тосики Симомати (Япо) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Тулио Деканарудо (Япо)

На сегодняшний день Тулио Деканарудо (Япо) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Тулио Деканарудо (Япо) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Тулио Деканарудо (Япо) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Тулио Деканарудо (Япо) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Тосики Симомати (Япо) — Тулио Деканарудо (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 13.04.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Тосики Симомати (Япо) — Тулио Деканарудо (Япо) собираются ставить на то, что сильнее будет Тосики Симомати (Япо), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тосики Симомати (Япо) и Тулио Деканарудо (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тосики Симомати (Япо) выиграет бой.

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