Пауль/Стеинеггер — Морено Де Альборан/Фаллерт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.20)

Прогноз и ставка на матч Пауль/Стеинеггер — Морено Де Альборан/Фаллерт 12.03.2020

12.03.2020 в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пауль/Стеинеггер , а противостоять в этом поединке будет Морено Де Альборан/Фаллерт.



Теннисное противостояние Пауль/Стеинеггер — Морено Де Альборан/Фаллерт пройдет 12.03.2020, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 18:30 по московскому времени. Хотя Пауль/Стеинеггер и Морено Де Альборан/Фаллерт уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Морено Де Альборан/Фаллерт.



Пауль/Стеинеггер — Морено Де Альборан/Фаллерт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 12.03.2020, так что в разделе тенниса можно найти поединок Пауль/Стеинеггер — Морено Де Альборан/Фаллерт. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 18:30 по Москве, пока не начался поединок. Пауль/Стеинеггер и Морено Де Альборан/Фаллерт еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Пауль/Стеинеггер

На данный момент Пауль/Стеинеггер является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Пауль/Стеинеггер однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Пауль/Стеинеггер демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Пауль/Стеинеггер хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Пауль/Стеинеггер часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Морено Де Альборан/Фаллерт

Нынешняя форма, которую демонстрирует Морено Де Альборан/Фаллерт еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Морено Де Альборан/Фаллерт постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Морено Де Альборан/Фаллерт пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Морено Де Альборан/Фаллерт не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Морено Де Альборан/Фаллерт не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Пауль/Стеинеггер» — «Морено Де Альборан/Фаллерт»: прогноз автора

Длительное время Пауль/Стеинеггер и Морено Де Альборан/Фаллерт не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Пауль/Стеинеггер и Морено Де Альборан/Фаллерт. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Пауль/Стеинеггер — Морено Де Альборан/Фаллерт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.03.20)

Пауль/Стеинеггер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Пауль/Стеинеггер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Пауль/Стеинеггер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Пауль/Стеинеггер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Пауль/Стеинеггер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Пауль/Стеинеггер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Пауль/Стеинеггер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Морено Де Альборан/Фаллерт

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Морено Де Альборан/Фаллерт хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Морено Де Альборан/Фаллерт никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Морено Де Альборан/Фаллерт сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Морено Де Альборан/Фаллерт всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Пауль/Стеинеггер — Морено Де Альборан/Фаллерт Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пауль/Стеинеггер и Морено Де Альборан/Фаллерт аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Пауль/Стеинеггер и Морено Де Альборан/Фаллерт обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Пауль/Стеинеггер и Морено Де Альборан/Фаллерт постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Пауль/Стеинеггер — Морено Де Альборан/Фаллерт: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Пауль/Стеинеггер и Морено Де Альборан/Фаллерт из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Морено Де Альборан/Фаллерт относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Морено Де Альборан/Фаллерт проводит второй или третий матч. А вот Пауль/Стеинеггер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Пауль/Стеинеггер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Пауль/Стеинеггер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Пауль/Стеинеггер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пауль/Стеинеггер — Морено Де Альборан/Фаллерт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Пауль/Стеинеггер и Морено Де Альборан/Фаллерт. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Пауль/Стеинеггер и для Морено Де Альборан/Фаллерт, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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