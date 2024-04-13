Байер (жен) — Айнтрахт Франкфурт (жен): соперники не будут долго запрягать

«Байер (жен)» – «Айнтрахт Франкфурт (жен)». 13.04.24. Прогноз и ставки на матч

13-го апреля пройдет следующий тур национального первенства, в рамках которого встречаются футбольные клубы Байер (жен) и Айнтрахт Франкфурт (жен). Это принципиальное противостояние, ведь в этом сезоне обе команды претендуют на квалификацию в еврокубки. Свисток главного арбитра встречи о начале игры прозвучит в 15:00 по МСК. Фаворитом противостояния считается футбольный клуб Байер (жен), который обыгрывал соперника в этом сезоне со счетом 2-0.



В матче команды Байер (жен) и команды Айнтрахт Франкфурт (жен), которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Байер (жен) демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Байер (жен). Команда Айнтрахт Франкфурт (жен) значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Айнтрахт Франкфурт (жен) будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Айнтрахт Франкфурт (жен) не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Байер (жен) — Айнтрахт Франкфурт (жен):

Ставка на коэффициент 3.615 окажутся выигрышными только в том случае, если в футбольном матче Байер (жен) — Айнтрахт Франкфурт (жен) будет ничья в основное время. При победе хозяев выигрышным коэффициентом будет 3.3, а в случае выигрыша гостей букмекеры выплатят по котировке 1.992.

Прогноз на матч Байер (жен) – Айнтрахт Франкфурт (жен) (Чемпионат Германии, матч национального перевентсва, воскресенье, 13-го апреля):Футбольный клуб Байер (жен) получил от букмекеров на свою победу котировку 3.3, а по коэффициенту 1.992 можно сделать ставку на выигрыш ФК Айнтрахт Франкфурт (жен). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Байер (жен) и команды Айнтрахт Франкфурт (жен), можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Байер (жен) и команды Айнтрахт Франкфурт (жен) – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Байер (жен) – Айнтрахт Франкфурт (жен) 13.04.24

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 13-го апреля на поле выйдут команды Байер (жен) и Айнтрахт Франкфурт (жен). По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 15:00. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Байер (жен) и команда Айнтрахт Франкфурт (жен) выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Байер (жен) и команда Айнтрахт Франкфурт (жен) находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Байер (жен) – Айнтрахт Франкфурт (жен) (13-го апреля), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Байер (жен). Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Айнтрахт Франкфурт (жен) хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Байер (жен) в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Айнтрахт Франкфурт (жен) способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Айнтрахт Франкфурт (жен), а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Айнтрахт Франкфурт (жен) редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Байер (жен)

В прошлом сезоне футбольный клуб Байер (жен) неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Байер (жен) сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Байер (жен) выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Айнтрахт Франкфурт (жен)

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Айнтрахт Франкфурт (жен) находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Айнтрахт Франкфурт (жен) также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Айнтрахт Франкфурт (жен) скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Байер (жен) – Айнтрахт Франкфурт (жен)

Букмекеры видят фаворитом матча команды Байер (жен) и команды Айнтрахт Франкфурт (жен) хозяев поля. Однако эксперты нашего ресурса склоняются к мнению, что у команды Айнтрахт Франкфурт (жен) есть отличные шансы на то, чтобы взять очки в этом матче. Несмотря на то, что команда Байер (жен) будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, клуб не так превосходит своих соперников в классе, как это отражено в линии букмекерских контор. Команда Айнтрахт Франкфурт (жен) умеет играть против более сильных команд, при этом, клубу тоже необходимы очки, поэтому гости будут стараться атаковать и использовать свои моменты. Да и статистика противостояний между этими командами говорит о том, что команда Байер (жен) никогда не обыгрывала футболистов команды Айнтрахт Франкфурт (жен) крупно, поэтому вряд ли это произойдет в сегодняшнем матче. Поэтому мы думаем, что команда Айнтрахт Франкфурт (жен) сможет удержать фору, заявленную букмекерами. Общий тотал матча мы считаем на меньше. Оба клуба в нынешнем сезоне не часто радуют своих болельщиков забитыми мячами. Учитывая, что в этом матче очки необходимо и одной, и другой команде, то здесь мы склонны считать низовой матч, так как оба клуба, в первую очередь, будут думать о защите собственных ворот. А вот нарушений и предупреждений в игре должно быть много. Сам фактор сложного противостояния говорит о том, что матч будет преимущественно проходить в центре поля, где футболисты обеих команд, будут срывать атаки друг друга, используя тактику мелкого фола. В связи с этим, арбитр будет много свистеть и раздавать карточки. Общий тотал угловых в этом матче, скорее всего, будет низовым, так как игра через центр поля не предполагает большое количество стандартов.

В матче будет зафиксирована ничья — 3.615, победителем матча будет Байер (жен) — 3.3, победителем матча будет Айнтрахт Франкфурт (жен) — 1.992.



Байер (жен) — Айнтрахт Франкфурт (жен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Германии 13-го апреля

Не так давно команда Байер (жен) встречалась с футболистами команды Айнтрахт Франкфурт (жен) в рамках кубкового матча. Тогда хозяева поля без особых проблем переиграли своих соперников, что стало настоящей сенсацией. Однако эксперты нашего ресурса полагают, что в сегодняшней игре преимущество на стороне гостей. В турнирной таблице команды занимают разные места. Если хозяева поля уже решили свои задачи в чемпионате, и могут спокойно доигрывать сезон, настраиваясь на более важные кубковые баталии, то гости еще не гарантировали себе выполнение задач, поэтому команда Айнтрахт Франкфурт (жен) сражается за победу в каждом матче. Букмекеры выставили коэффициенты, исходя из которых, фаворитами матча являются футболисты команды Байер (жен), но эксперты нашего ресурса считают, что у команды Айнтрахт Франкфурт (жен) есть хорошие шансы на успех в этом противостоянии. Гости привезли на этот матч всех сильнейших футболистов, даже те футболисты, у которых были небольшие повреждения, по словам менеджера клуба, готовы выйти на поле со стартовых минут. А вот у команды Байер (жен) ожидаются определенные кадровые изменения. Менеджер хозяев поля сообщил, что планирует поберечь футболистов основы для более важных матчей, а в этой игре задействует резервистов. Это означает, что ставка на победу гостей имеет право на жизнь, и мы рекомендуем бетторам делать ставки на победу команды Айнтрахт Франкфурт (жен) или на фору гостей. Общий тотал нарушений и желтых карточек в этом матче мы видим на больше, так как в противостоянии ожидается много стычек и грубостей. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как гости – команда, которая играет в защитный футбол, а класс футболистов команды Байер (жен) вряд ли позволит им забить много в этом матче.

«Байер (жен)»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Байер (жен) было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Байер (жен) в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Байер (жен) неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«Айнтрахт Франкфурт (жен)»

В этом сезоне футбольный клуб Айнтрахт Франкфурт (жен) продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб Айнтрахт Франкфурт (жен) демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб Айнтрахт Франкфурт (жен) дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

Статистика является одним из важнейших аспектов прогнозирования футбольных матчей для наших экспертов. Команды не впервые встречаются между собой в рамках чемпионата, тем более, ближе к концовке сезона о тактике и стратегии команд уже известно достаточно. В сети есть специальные ресурсы, которые собирают и анализируют статистическую информацию относительно выступлений той или иной команды, как в отдельно взятом чемпионате, так и в отдельно взятом турнире. Однако наши эксперты используют не только статистическую информацию, мы тщательно изучаем информацию относительно самой команды или команд, матчи которых мы прогнозируем. Для успешного выступления командам необходимы не только сыгранность и отсутствие конфликтов, но и понимание того что от них хочет менеджер. В общем, информации изучается и анализируется достаточно, и только потом, на основании тщательного анализа, мы делаем прогнозы. Матч команды Байер (жен) и команды Айнтрахт Франкфурт (жен) выбран нами не случайно, обе команды сегодня будут играть только на победу, так как им важно набрать очки в чемпионате. Учитывая, что между собой эти клубы действуют в атакующем стиле, а также беря во внимание тот факт, что команда Байер (жен) и команда Айнтрахт Франкфурт (жен) в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, наши эксперты ждут в этом матче много голов, тем более что для победы в матче обоим клубам необходимо идти вперед. Больше прогнозов от наших экспертов можно найти ниже. Всем интересного футбольного матча.

«Байер (жен)» — «Айнтрахт Франкфурт (жен)»: кто фаворит грядущей встречи?

Байер (жен) — Айнтрахт Франкфурт (жен). Прогноз на футбол (13.04.24)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Байер (жен) в матче с футболистами команды Айнтрахт Франкфурт (жен). Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Байер (жен) чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Байер (жен) и команда Айнтрахт Франкфурт (жен). Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Байер (жен), и команда Айнтрахт Франкфурт (жен) уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Байер (жен) очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Байер (жен) — Айнтрахт Франкфурт (жен): соперники не будут долго запрягать

Давно мы не описывали такой интересный футбольный матч, как матч, который состоится в рамках чемпионата, и соперниками в котором будут команда Байер (жен) и команда Айнтрахт Франкфурт (жен). Оба клуба уже продемонстрировали отличный уровень подготовки, сумев прекрасно зарекомендовать себя по ходу нынешнего сезона. Несмотря на то, что до конца чемпионата остается не так много времени, эксперты нашего портала делают предположение, что самые ответственные матчи у команд начинаются как раз очным поединком, так как одна из команд после этого матча получит психологическое преимущество, которое, возможно, поможет ей завершить чемпионат на мажорной ноте, добившись поставленных целей. Другому же клубу придется очень непросто, так как необходимо будет не только побеждать в оставшихся матчах, но и надеяться на то, что соперники тоже допустят осечку. Сегодня мы приготовили интересные прогнозы на статистику матча между футболистами команды Байер (жен) и команды Айнтрахт Франкфурт (жен). Мы уверены, что матч понравится всем настоящим любителям футбола, а наши прогнозы позволят сорвать отличный выигрыш в букмекерских конторах.

Несмотря на то, что в футбольном матче Байер (жен) — Айнтрахт Франкфурт (жен) букмекеры на стороне гостей, футбольные прогнозисты не сомневаются в высокой мотивации хозяев, что позволяет сделать ставку на их победу с форой +1 гол.

Байер (жен) – Айнтрахт Франкфурт (жен): статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Байер (жен) и команды Айнтрахт Франкфурт (жен), по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Байер (жен) и команды Айнтрахт Франкфурт (жен) сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Байер (жен) и команды Айнтрахт Франкфурт (жен) довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.