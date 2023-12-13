Индепендьенте СДЕ — Химнасия Педернера Сан-Луис: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз и ставка на матч Индепендьенте СДЕ — Химнасия Педернера Сан-Луис 19-го апреля

19-го апреля в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Индепендьенте СДЕ примет соперника по национальному первенству Химнасия Педернера Сан-Луис.



Главный тренер баскетбольного клуба Индепендьенте СДЕ каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 19-го апреля хозяевам предстоит у себя дома принимать Химнасия Педернера Сан-Луис. Игра, которая начнется в 03:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Индепендьенте СДЕ — Химнасия Педернера Сан-Луис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 03:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Индепендьенте СДЕ — Химнасия Педернера Сан-Луис. Матч назначен на 19-го апреля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Индепендьенте СДЕ

Пока баскетбольному клубу Индепендьенте СДЕ никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Индепендьенте СДЕ показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Химнасия Педернера Сан-Луис

На данный момент баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Химнасия Педернера Сан-Луис мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Химнасия Педернера Сан-Луис не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Индепендьенте СДЕ — Химнасия Педернера Сан-Луис, который организаторы собираются провести 19-го апреля. По московскому времени начало данной игры будет в 03:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Индепендьенте СДЕ.



Прогноз и ставка на матч Индепендьенте СДЕ — Химнасия Педернера Сан-Луис 19-го апреля

Индепендьенте СДЕ

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Индепендьенте СДЕ наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Индепендьенте СДЕ сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Индепендьенте СДЕ всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Индепендьенте СДЕ бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Химнасия Педернера Сан-Луис

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Химнасия Педернера Сан-Луис сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Индепендьенте СДЕ — Химнасия Педернера Сан-Луис Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Индепендьенте СДЕ после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 19-го апреля сыграет матч против БК Химнасия Педернера Сан-Луис. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Индепендьенте СДЕ также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Индепендьенте СДЕ — Химнасия Педернера Сан-Луис: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Индепендьенте СДЕ играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Индепендьенте СДЕ уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Индепендьенте СДЕ хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Химнасия Педернера Сан-Луис также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Индепендьенте СДЕ — Химнасия Педернера Сан-Луис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Индепендьенте СДЕ является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Индепендьенте СДЕ проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Индепендьенте СДЕ нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Химнасия Педернера Сан-Луис испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Химнасия Педернера Сан-Луис хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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