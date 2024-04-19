«Оливия Нойфельд (Пол)» – «Джемма Уолш (Ирл)». 19.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 19.04.2024 должен состояться бой Оливия Нойфельд (Пол) — Джемма Уолш (Ирл), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Оливия Нойфельд (Пол) и Джемма Уолш (Ирл) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 20:00 по московскому времени Оливия Нойфельд (Пол) и Джемма Уолш (Ирл) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 19.04.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Оливия Нойфельд (Пол) и Джемма Уолш (Ирл) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Оливия Нойфельд (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оливия Нойфельд (Пол) — Джемма Уолш (Ирл):

победа Оливия Нойфельд (Пол) – 0, ничья – 0, победа Джемма Уолш (Ирл) – 0

Прогноз на матч Оливия Нойфельд (Пол) – Джемма Уолш (Ирл) Бои, титульный бой, 19.04.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Оливия Нойфельд (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джемма Уолш (Ирл) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Оливия Нойфельд (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Оливия Нойфельд (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Оливия Нойфельд (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Оливия Нойфельд (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Оливия Нойфельд (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Оливия Нойфельд (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Оливия Нойфельд (Пол) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Джемма Уолш (Ирл) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джемма Уолш (Ирл) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джемма Уолш (Ирл) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джемма Уолш (Ирл) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джемма Уолш (Ирл) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Оливия Нойфельд (Пол) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Оливия Нойфельд (Пол) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Оливия Нойфельд (Пол) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Оливия Нойфельд (Пол) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Оливия Нойфельд (Пол) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Оливия Нойфельд (Пол) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Джемма Уолш (Ирл) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джемма Уолш (Ирл) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джемма Уолш (Ирл) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джемма Уолш (Ирл) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джемма Уолш (Ирл) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джемма Уолш (Ирл) должен задуматься о своей обороне.

Оливия Нойфельд (Пол) – Джемма Уолш (Ирл) 19.04.24

Появление на ринге таких бойцов, как Оливия Нойфельд (Пол) и Джемма Уолш (Ирл) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оливия Нойфельд (Пол) и Джемма Уолш (Ирл). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Оливия Нойфельд (Пол) и Джемма Уолш (Ирл) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Оливия Нойфельд (Пол) — Джемма Уолш (Ирл) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Оливия Нойфельд (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Оливия Нойфельд (Пол) — Джемма Уолш (Ирл) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джемма Уолш (Ирл), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Оливия Нойфельд (Пол)

Как бы Оливия Нойфельд (Пол) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Оливия Нойфельд (Пол) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Оливия Нойфельд (Пол) дрался на ринге только с представителями своей страны. Оливия Нойфельд (Пол) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Оливия Нойфельд (Пол) совершенно не работает над собственной защитой.

Джемма Уолш (Ирл)

Никаких высот Джемма Уолш (Ирл) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Джемма Уолш (Ирл) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Джемма Уолш (Ирл) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Джемма Уолш (Ирл) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Оливия Нойфельд (Пол) — Джемма Уолш (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Бои 19.04.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Оливия Нойфельд (Пол) — Джемма Уолш (Ирл) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Оливия Нойфельд (Пол) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Оливия Нойфельд (Пол) и Джемма Уолш (Ирл), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Оливия Нойфельд (Пол) выиграет с помощью нокаута.

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